СБУ прозвітувала про обшуки в Почаєві та на Прикарпатті: "руський мир" на повну котушку (фото)

СБУ виявила літературу, в якій заперечується право на існування українського народу та української мови

На території об’єктів УПЦ на Прикарпатті та Тернопільщині співробітниками Служби безпеки України було знайдено пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

Так, заходи безпеки було проведено на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Співробітники СБУ та Нацполіції виявили літературу, в якій заперечується право на існування української мови та право України на державність. У ній наголошується, що це штучно створена держава. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Служби безпеки України.

Співробітники знайшли брошури та книги ксенофобського та ненависницького змісту. Зазначається, що більшість літератури, що зберігалася, — авторства російських діячів.

Також у пресслужбі пишуть, що в одному із підсобних приміщень було виявлено символіку "великого війська Донського". Йдеться про шеврони незаконного збройного формування. У СБУ нагадали, що у 2014 році воно допомагало російським загарбникам окупувати частину Луганської та Донецької областей.

Усі знайдені речі є підставою для відкриття кримінальних проваджень за статтею 161. Речові докази надіслано на експертизу. Подальші процесуальні дії залежатимуть від результатів досліджень.

Нагадаємо, що під час обшуків на території приміщення Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) співробітники СБУ застали священика у ліжку з неповнолітнім хлопцем, який співає у місцевому хорі.