Секс із юнаком у єпархії УПЦ МП: у мережі відповіли на виправдання від священика

Церковник переконаний, що таким чином СБУ привітала його із новим призначенням

Після скандалу, що виник навколо Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату), де під час обшуків представники Служби безпеки України виявили одного зі священнослужителів у ліжку із неповнолітнім, архімандрит Микита (Андрій Сторожук) записав відеозвернення із виправданнями та звинуваченнями у бік СБУ.

На кадрах опублікованого відео церковник розповідає, що співробітники відомства увірвалися до чернівецької церкви, вибивши усі двері, після чого повиводили з кімнат усіх присутніх священників та нібито роздягли їх.

Микита також зазначив, що таким чином СБУ зробили йому так званий "подарунок" на честь призначення його єпископом на Івано-Франківську кафедру на синоді УПЦ (МП).

"Ми не чекали цього… Нас розбудили, вивели зі своїх кімнат, усіх, хто був у єпархії, приставили до стіни, роздягли і, виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, всякі добавки непристойні… Господь суддя всім тим, хто це написав, якщо вони мають докази — нехай доводять", — пояснив він.

Священнослужитель додав, що обшуки у будівлі єпархії у Чернівцях, під час яких СБУ-шники начебто погрожували священникам зброєю, тривали близько 12 годин. Микита наголосив, що пострілів та ймовірної смерті не боявся, мовляв, це не спровокує його відмовитися від церковної діяльності.

У коментарях до відео священник отримав відповідь від обурених українців, які нагадали про російські документи, знайдені під час обшуку, та лицемірство членів церкви. Водночас багато було і коментарів із підтримкою — очевидно, від віруючих УПЦ МП.

Варто додати, що, згідно з інформацією, що розміщена на сайті Микита був призначений синодом УПЦ (МП) на посаду єпископа 24 листопада, коли його попередник Серафим втік до росії. Крім того, відомо, що церковник ще у травні 2020 року був доданий до бази проєкту "Миротворець", адже його обґрунтовано звинувачували у провокаціях та дестабілізації українського суспільства.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, як під час обшуків на території приміщення Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) співробітники СБУ виявили докази співпраці її представників із російськими окупантами.

Також ми писали про те, як співробітники СБУ навідалися до Києво-Печерської Лаври, після цього прибули з обшуками на територію Корецького жіночого монастиря, розташованого на Рівненщині.