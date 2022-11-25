Священика застали у ліжку з підлітком: нові деталі обшуку у церковників УПЦ МП у Чернівцях

З’явилися нові деталі обшуку у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП

Під час обшуків на території приміщення Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) співробітники СБУ виявили докази співпраці її представників із російськими окупантами. Крім того, правоохоронці нагрянули якраз вчасно, щоб застати одного зі священників на статевому акті з неповнолітнім.

Як повідомляє пресслужба СБУ, у приміщенні було знайдено методички від московських кураторів, російське громадянство та посвідчення від окупантів. Зокрема, у листуванні з представниками РПЦ, представники УПЦ (МП) отримували вказівки щодо проведення церковних служінь після початку вторгнення.

"Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією про суспільно-політичну обстановку в Україні та ситуацію на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати озброєну агресію росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви" тощо", — йдеться у повідомленні.

Тим часом видання LB.ua повідомляє, що обшуки проводились у будівлі адміністрації єпархії і зокрема у келії митрополита Чернівецького та Буковинського Мелетія, який є найімовірнішим кандидатом на пост архієрея УПЦ (МП).

Зазначається, що співробітники СБУ прийшли якраз вчасно, щоби застати секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Микиту за вчиненням статевого акту з 17-річним хлопцем, який співає у місцевому хорі. Ту ж інформацію підтвердили джерела "Телеграфа" у СБУ.

Тим часом коментар дали і в УПЦ.

"СБУ повідомила, що в результаті огляду єпархіального управління у її співробітників виникли питання щодо деяких документів. Керівництво єпархії надало свої відповіді на всі питання з цього приводу. Іншу інформацію Служба безпеки не оприлюднила. Відповідно до законодавства, сторонні особи не могли бути присутніми під час роботи правоохоронних органів. Тому інша інформація не має підтвердження та викликає питання про законність її тиражування", — повідомив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП Климент.

Нагадаємо, 22 листопада співробітники СБУ навідалися до Києво-Печерської Лаври, а потім і на територію Корецького жіночого монастиря на Рівненщині.

Під час обшуків правоохоронці виявили багато цікавих речей від кремлівських агіток за "Новоросію" до російських рублів.