Священника застали в постели с подростком: новые детали обыска у церковников УПЦ МП в Черновцах

Появились новые детали обыска в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП

Во время обысков на территории помещения Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ обнаружили доказательства сотрудничества ее представителей с российскими оккупантами. Кроме того, правоохранители нагрянули как раз вовремя, чтобы застать одного из священников на совершении полового акта с несовершеннолетним.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в помещении были найдены методички от московских кураторов, российское гражданство и удостоверение от оккупантов. В частности в переписке с представителями РПЦ, представители УПЦ (МП) получали указания относительно проведения церковных служений после начала вторжения.

"Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией об общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию россии, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и т.д.", — говорится в сообщении.

Тем временем издание LB.ua сообщает, что обыски проводились в здании администрации епархии и в частности в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, который является наиболее вероятным кандидатом на пост архиерея УПЦ (МП).

Отмечается, что сотрудники СБУ пришли как раз вовремя, чтобы застать секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиту за совершением полового акта с 17-летним парнем, который поет в местном хоре. Ту же информацию подтвердили источники "Телеграфа" в СБУ.

Тем временем комментарий дали и в УПЦ.

"СБУ сообщила, что в результате осмотра епархиального управления у ее сотрудников возникли вопросы по некоторым документам. Руководство епархии предоставило свои ответы на все вопросы по этому поводу. Другую информацию Служба безопасности не обнародовала. Согласно законодательству, посторонние лица не могли присутствовать при работе правоохранительных органов. Поэтому другая информация не имеет подтверждения и вызывает вопрос о законности ее тиражирования", — сообщил председатель информационно-просветительского отдела УПЦ МП Климент.

Напомним, 22 ноября сотрудники СБУ наведались в Киево-Печерскую Лавру, а затем и на территорию Корецкого женского монастыря в Ровенской области.

Во время обысков правоохранители обнаружили много интересных вещей от кремлевских агиток за "Новороссию" до российских рублей.