Секс с юношей в епархии УПЦ МП: в сети ответили на оправдания от священника

Церковник убежден, что таким образом СБУ поздравила его с новым назначением

После скандала, возникшего вокруг Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), где во время обысков представители Службы безопасности Украины обнаружили одного из священнослужителей в постели с несовершеннолетним, архимандрит Никита (Андрей Сторожук) записал видеообращение.

На кадрах опубликованного видео церковник рассказывает, что сотрудники ведомства ворвались в черновицкую церковь, выбив все двери, после чего вывели из комнат всех присутствующих священников и якобы раздели их.

Никита также отметил, что таким образом СБУ сделали ему так называемый "подарок" в честь назначения его епископом на Ивано-Франковскую кафедру в синоде УПЦ (МП).

"Мы не ждали этого… Нас разбудили, вывели из своих комнат, всех, кто был в епархии, приставили к стене, раздели и, оказывается, сфотографировали. А потом, конечно, всякие добавки неприличны… Господь судья всем тем, кто это написал, если они имеют доказательства – пусть доказывают", – объяснил он.

Священнослужитель добавил, что обыски в здании епархии в Черновцах, во время которых СБУ-шники якобы угрожали священникам оружием, длились около 12 часов. Никита подчеркнул, что выстрелов и вероятной смерти не боялся, что это не спровоцирует его отказаться от церковной деятельности.

В комментариях к видео священник получил ответ от возмущенных украинцев, которые напомнили о российских документах, найденных при обыске, и лицемерии членов церкви. В то же время, много было и комментариев с поддержкой — очевидно, от верующих УПЦ МП.

Следует добавить, что, согласно информации, размещенной на сайте Никита, был назначен синодом УПЦ (МП) на должность епископа 24 ноября, когда его предшественник Серафим сбежал в Россию. Кроме того, известно, что церковник еще в мае 2020 был добавлен в базу проекта "Миротворец", ведь его обоснованно обвиняли в провокациях и дестабилизации украинского общества.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как во время обысков на территории помещения Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ обнаружили доказательства сотрудничества ее представителей с российскими оккупантами.

Также мы писали о том, как сотрудники СБУ посетили Киево-Печерскую Лавру, после этого прибыли с обысками на территорию Корецкого женского монастыря, расположенного на Ровенщине.