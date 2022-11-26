"Всю суть передали через лого": "непристойний" символ УПЦ МП потішив мережу

Користувачі мережі поцікавилися, про що думав автор дизайну

Після того як в Україні спалахнув скандал з одним із священників УПЦ (МП), якого співробітники СБУ "застукали" за сексом із неповнолітнім хлопцем, користувачі мережі звернули увагу на дизайн логотипа церкви.

Так засновник фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега у своєму Фейсбуку припустив, що логотип церкви теж малювали фахівці українських спецслужб.

"На сайті УПЦ МП вчорашній, люблячий солоденьке, піп виклав відео де стверджує, що підле СБУ всіх роздягнуло, зняло і викривило правду. На картинці їх логотип з того ж сайту. Таке враження що і його малювали в Служба безпеки України. Просто подивіться уважніше на закодовані сенси. Не дякуйте", — написав він.

Тим часом журналістка Соня Кошкіна оприлюднила злегка відредаговане фото, щоб наочніше виділити частину літери "У", яка розвеселила користувачів мережі.

Інші користувачі мережі теж не змогли утриматися від того, щоб не відзначити цікаву схожість дизайну логотипа з чоловічим статевим органом.

Як повідомлялося раніше, напередодні СБУ провела обшуки у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ та виявила там не лише священика з неповнолітнім, а й російські методички, медаль за "повернення" Криму та інші свідчення зв’язку керівництва з окупантами.