"Всю суть передали через лого": "неприличный" символ УПЦ МП позабавил сеть

Пользователи сети поинтересовались тем, о чем думал автор дизайна

После того как в Украине вспыхнул скандал с одним из священников УПЦ (МП), которого сотрудники СБУ "застукали" за сексом с несовершеннолетним парнем, пользователи сети обратили внимание на дизайн логотипа церкви.

Так основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в своем Фейсбук предположил, что логотип церкви тоже рисовали специалисты украинских спецслужб.

"На сайте УПЦ МП вчерашний, любящий сладенькое, поп выложил видео где утверждает, что подле СБУ всех раздело, сняло и исказило правду. На картинке их логотип из того же сайта. Такое впечатление, что и его рисовали в Службе безопасности Украины. Просто посмотрите повнимательнее на закодированные смыслы. Не благодарите", — написал он.

Тем временем журналистка Соня Кошкина обнародовала слегка подредактированное фото, чтобы более наглядно выделить развеселившую пользователей сети часть буквы "У".

Другие пользователи сети тоже не смогли удержаться от того, чтобы не отметить любопытную схожесть дизайна логотипа с мужским половым органом.

Как сообщалось ранее, накануне СБУ провела обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ и обнаружила там не только священника с несовершеннолетним, но и российские методички, медаль за "возвращение" Крыма и другие свидетельства связи руководства с оккупантами.