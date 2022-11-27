СБУ нагрянула до ще одного храму УПЦ МП — цього разу на Прикарпатті (фото)

Заходи проводяться спільно з Нацгвардією та Нацполіцією

Правоохоронці продовжують перевірку української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Наразі контррозвідувальні заходи безпеки проводяться на території єпархіальної адміністрації та культової структури місцевої єпархії УПЦ (МП) у місті Івано-Франківськ.

Як повідомляється на офіційній сторінці СБ України в Івано-франківській області, 27 листопада заходи проводяться спільно співробітниками СБУ, Нацполіції та Нацгвардії. Вони проходять у рамках системної роботи СБУ щодо боротьби з підривною діяльністю російських спецслужб в Україні.

"Зокрема з огляду на збройну агресію російської федерації зростають ризики скоєння злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", — зазначили в СБУ.

Українські правоохоронці, за безпосередньою участю представників церкви, проводять огляд території та приміщень єпархії з метою виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду нашій державі.

Повідомляється, що ці заходи проводяться для:

перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "російського світу";

недопущення використання приміщень УПЦ для приховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

забезпечення безпеки населення від провокацій та терористичних актів.

Зазначимо, що за останні кілька днів представники українських правоохоронних органів навідалися до храмів УПЦ МП на Київщині, Рівненщині та Чернівцях. Менш ніж за добу поліцейськими та членами Нацгвардії було перевірено близько трьох з половиною сотень церковних споруд, де були виявлені цікаві речі — від кремлівських агіток за "Новоросію" до російських рублів. Після проведення заходів у Чернівецько-Буковинській єпархії взагалі виник скандал. Справа в тому, що під час обшуку, окрім виявлених доказів співпраці її представників із російськими окупантами, правоохоронці застали одного зі священиків під час статевого акту з неповнолітнім. Церковник поспішив записати відео із виправданнями, але вони не змогли знизити градус обурень у мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, не встигнувши затихнути скандал навколо священика УПЦ МП, який займався сексом з юнаком, користувачі мережі звернули увагу на дизайн логотипу церкви, який викликав безліч питань.

Також ми повідомляли, що в УПЦ МП відповіли на заяви прес-секретаря путіну піскова з приводу обшуків у Лаврі.