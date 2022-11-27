СБУ нагрянула в еще один храм УПЦ МП - в этот раз на Прикарпатье (фото)

Мероприятия проводятся совместно с Нацгвардией и Нацполицией

Правоохранители продолжают проверку украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП). В настоящее время контрразведывательные меры безопасности проводятся на территории епархиальной администрации и культовой структуры местной епархии УПЦ (МП) в городе Ивано-Франсковск.

Как сообщается на официальной странице СБ Украины в Ивано-франсковской области, 27 ноября мероприятия проводятся совместно сотрудниками СБУ, Нацполиции и Нацгвардии. Они проходят в рамках системной работы СБУ по борьбе с подрывной деятельностью российских спецслужб в Украине.

"В частности, учитывая вооруженную агрессию российской федерации, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", — отметили в СБУ.

Украинские стражи порядка, при непосредственном участии представителей церкви, проводят осмотр территории и помещений епархии с целью выявления запрещенных к обращению предметов, а также осуществляют проверку лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб нашему государству.

Сообщается, что данные мероприятия проводятся для:

проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";

недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;

обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

Отметим, что за последние несколько дней представители украинских правоохранительных органов наведались в храмы УПЦ МП на Киевщине, Ровенщине и Черновцах. Менее чем за сутки полицейскими и членами Нацгвардии было проверено около трех с половиной сотен церковных сооружений, где были обнаружены весьма интересные вещи — от кремлевских агиток за "Новороссию" до российских рублей. После проведения мероприятий в Черновицко-Буковинской епархии и вовсе возник скандал. Дело в том, что во время обыска, помимо обнаруженных доказательств сотрудничества ее представителей с российскими оккупантам, правоохранители застали одного из священников во время совершения полового акта с несовершеннолетним. Церковник поспешил записать видео с оправданиями, но они не смогли снизить градус возмущений в сети.

Напомним, ранее мы писали о том, не успев утихнуть скандал вокруг священника УПЦ МП, занимавшемся сексом с юношей, пользователи сети обратили внимание на дизайн логотипа церкви, который вызвал массу вопросов.

Также мы сообщали о том, что в УПЦ МП ответили на заявления пресс-секретаря путина пескова по поводу обысков в Лавре.