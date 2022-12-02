СБУ навідалася до десяти об’єктів УПЦ МП у трьох областях: що шукають (фото)

Правоохоронці проводять огляд території та приміщень

Представники Служби безпеки продовжують здійснювати низку контррозвідувальних дій на території церковних інституцій підпорядкованих УПЦ московського патріархату в Україні. Зокрема, цього разу "органи" прийшли з перевіркою до УПЦ, що розташовані у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Про це у п'ятницю, 2 грудня, повідомили у пресслужбі відомства, відзначивши, що обшуки проводяться у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі Хустської єпархії УПЦ (МП), що знаходиться на Закарпатті, а також у Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирю у Житомирі та у скиті Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонської ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря у Житомирському районі. Крім того, перевірка проходила й у Рівненсько-Острозькій єпархії, Городоцькому жіночому монастирі, Свято-Георгіївському подвір’ї, Храмі всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенському храмі та у Свято-Успенському храмі на Рівненщині.

СБУ проводить обшуки у низці храмів та монастирів УПЦ МП у трьох областях

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях церкви та на території інституцій, в рамках якого здійснювався розшук громадян, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, покликаної зашкодити українському суверенітету, а також заборонених предметів, які можуть підтверджувати зв'язок із агресором.

"Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства", — наголосили у СБУ.

Співробітники СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП)

У відомстві зазначають, що усі заходи у церковних інституціях проводять, заручившись підтримкою співробітників Національних поліції та гвардії, задля виявлення підривної діяльності російських спецслужб на території української держави. Не менш важливою метою такої роботи "органів", враховуючи збройний напад росії на Україну, є й унеможливлення використання релігійних громад як так званого осередку "руского міра", а також убезпечення населення від ймовірних провокативних дій та терористичних актів.

У відомстві наголошують, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Варто нагадати, як на момент проведення обшуків на території приміщення Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) представники СБУ виявили священнослужителя, який перебував у ліжку з неповнолітнім молодиком. Останній, як виявилося згодом, співає у хорі при церкві.