СБУ нагрянула с обысками в еще один монастырь УПЦ МП - в Мукачевской епархии

Во время других обысках в церквях московского патриархата находили рубли, документы рф и другие интересные находки

Служба безопасности Украины продолжает контрразведывательные действия на территории церковных учреждений подчиненных УПЦ московского патриархата в Украине. На этот раз безопасники наведались с обыском в один их монастырей Мукачевской епархии УПЦ МП.

Об этом сообщают в СБУ. Отмечается, что кроме осмотра территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обороту предметов, проверяют личностей, которые находятся в монастыре, в причастности к действиям во вред суверенитету Украины.

Обыски и проверки проводят совместно с Военной службой правопорядка и патрульной полицией области в присутствии представителей церкви. Как сказано в сообщении Службы, действия проводятся, чтобы проверить данные про намерения использовать епархию как ячейку "русского мира", не допустить использование помещений для хранения запрещенки или схрона граждан россии, обезопасить население от провокаций и терактов.

СБУ проверяет территорию монастыря

Обыски проводятся во всех помещениях

Напомним, ранее проверки проводили в Киево-Печерской Лавре, в монастырях в Ровенской, Ивано-Франковской области и других местах. Нашли не только ксенофобскую и антиукраинскую литературу, но и застали священника во время пикантной ситуации в Черновцах.