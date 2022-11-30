СБУ нагрянула з обшуками до ще одного монастиря УПЦ МП — у Мукачівській єпархії

Під час інших обшуків у церквах московського патріархату знаходили рублі, документи рф та інші цікаві знахідки

Служба безпеки України продовжує контррозвідувальні дії на території церковних інституцій підпорядкованих УПЦ московського патріархату в Україні. Цього разу спеціалісти навідалися з обшуком до одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ МП.

Про це повідомляють у СБУ. Зазначається, що окрім огляду території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів, перевіряють осіб, які перебувають у монастирі, у причетності до дій на шкоду суверенітету України.

Обшуки та перевірки проводять спільно з Військовою службою правопорядку та патрульною поліцією області у присутності представників церкви. Як сказано в повідомленні Служби, дії проводяться, щоб перевірити дані про наміри використовувати єпархію як осередок "руского міра", не допустити використання приміщень для зберігання заборони або схову громадян росії, убезпечити населення від провокацій та терактів.

СБУ перевіряє територію монастиря

Обшуки проводяться у всіх приміщеннях

Нагадаємо, раніше перевірки проводили у Києво-Печерській Лаврі, у монастирях у Рівненській, Івано-Франківській області та інших місцях. Знайшли не лише ксенофобську та антиукраїнську літературу, а й застали священника під час пікантної ситуації у Чернівцях.