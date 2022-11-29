Депутати Львівщини заборонили УПЦ МП на території області та хочуть більшого

Депутати звернулися до Верховної Ради із пропозицією заборонити діяльність вказаної церкви на законодавчому рівні

Депутати обласної ради Львівської області на тлі гучних обшуків у будинках церков УПЦ (МП) ухвалили рішення про необхідність заборонити їхню діяльність на території області.

Як йдеться на сайті облради, відповідне рішення було ухвалено під час сесійного засідання 29 листопада. Крім того, чиновники вирішили звернутися до Верховної Ради України з метою внесення змін до законодавства щодо заборони діяльності релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться на території країни-агресора.

У рішенні також рекомендується органам місцевого самоврядування сприяти зміні підпорядкування структур УПЦ (МП) шляхом зборів релігійних громад та внесення змін до їх статутів.

Крім того, депутати звернулися до правоохоронців та сил місцевої самооборони щодо збереження майна тих церков, які вирішили змінити свою конфесійну приналежність.

Варто зазначити, що наприкінці липня подібне рішення було ухвалено Львівською міською радою. Тоді рішення аргументувалося тим, що діяльність цієї організації "приводить до штучного протистояння та розколу українського суспільства на релігійній основі".

Нагадаємо, у другій половині листопада українські правоохоронці серйозно взялися за розслідування діяльності церков УПЦ (МП) після того, як у мережі з’явилося відео молитви за росію у Києво-Печерській лаврі. Під час обшуків там співробітники СБУ знайшли багато кремлівських агітаційних матеріалів та методичок, а також людей з російським громадянством та підробленими документами.

Після цього подібні знахідки були виявлені і в інших місцях на Прикарпатті та Тернопіллі. А на Чернівецькій області співробітники СБУ навідалися з обшуками якраз вчасно, щоб застати одного зі священників за сексом із неповнолітнім юнаком.