Депутаты Львовщины запретили УПЦ МП на территории области и хотят большего

Депутаты обратились к Верховной Раде с предложением запретить деятельность указанной церкви на законодательном уровне

Депутаты областного совета Львовской области на фоне нашумевших обысков в зданиях церквей УПЦ (МП) приняли решение о необходимости запретить их деятельность на территории области.

Как говорится на сайте облсовета, соответствующее решение было принято во время сессионного заседания 29 ноября. Кроме того чиновники решили обратиться к Верховной Раде Украины с целью внесения изменений в законодательство по поводу запрета деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории страны-агрессора.

В решении также рекомендуется органам местного самоуправления способствовать смене подчинения структур УПЦ (МП) путем сборов религиозных общин и внесения изменений в их статуты.

Кроме того депутаты обратились к правоохранителям и силам местной самообороны относительно сохранения имущества тех церквей, которые решили сменить свою конфессиональную принадлежность.

Стоит отметить, что в конце июля подобное решение было принято Львовским городским советом. Тогда решение аргументировалось тем, что деятельность этой организации "приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе".

Напомним, во второй половине ноября украинские правоохранители всерьез взялись за расследование деятельности церквей УПЦ (МП), после того, как в сети появилось видео молитвы за россию в Киево-Печерской лавре. Во время обысков там сотрудники СБУ нашли много кремлевских агитационных материалов и методичек, а также людей с российским гражданством и поддельными документами.

После этого подобные находки были обнаружены и в других местах на Прикарпатье и Тернопольщине. А в Черновицкой области сотрудники СБУ наведались с обысками как раз вовремя, чтобы застать одного из священников за сексом с несовершеннолетним юношей.