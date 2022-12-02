Зеленський завдав удару по УПЦ МП: введено в дію рішення РНБО, що це означає

"Рускій мір" готуються викорчувати з українських храмів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким набуває чинності рішення РНБО щодо заборони релігійних організацій, що підпорядковуються російській православній церкві (РПЦ). Фактично в немилість потрапляє багато храмів, які за документами досі вважаються представниками УПЦ Московського патріархату.

Як повідомляє "Телеграф", відповідний документ було опубліковано на офіційному сайті глави держави. Зазначимо, що указ датований 1 грудня, хоч і з’явився у відкритому доступі лише у п’ятницю, 2-го.

Рішення Ради національної безпеки і оборони, яке своїм підписом підтримав Зеленський, передбачає внесення на розгляд нардепів проєкту закону, яким робота релігійних організацій, що афілійовані з центрами впливами в росії, буде неможлива. При цьому український уряд обіцяє дотримуватись норм міжнародного права у сфері свободи совісті. Не обійдуть увагою й зобов’язання, які Україна має завдяки членству у Раді Європи.

Указ Зеленського

Додамо, що окремим пунктом рішення РНБО є перевірка правових підстав, на яких представникам УПЦ МП в Україні досі належить церковне майно Києво-Печерської Лаври.

До речі, контроль за виконанням цього рішення залишиться за секретарем Ради Олексієм Даніловим.

Нагадаємо, що більшу увагу до храмів УПЦ МП представники правоохоронних органів та уряду звернули після того, як у мережі з’явилося відео з Києво-Печерської Лаври. Там парафіяни співали молитву, яка славила "рускій мір". Доволі оперативно в одну із православних святинь з обшуками нагрянули СБУ, знайшовши на місці чимало пропагандистських речей, пов’язаних із росією.

Пізніше службові дії правоохоронці проводили на Прикарпатті, а також у Мукачівській єпархії. 2 грудня представники СБУ були помічені у храмах УПЦ МП ще у трьох областях України.