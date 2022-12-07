Журнал Time назвав Зеленського людиною року – але не його одного

У Time показали свою нову обкладинку та опублікували статтю про людину року

Американський впливовий журнал Time назвав Людину року.

За версією журналу, людиною 2022 року є президент України Володимир Зеленський та "дух України". Про це повідомляється на офіційній сторінці журналу у Twitter.

Зазначимо, що журнал присуджує це почесне звання з 1927 року, минулого року нагородивши мільярдера Ілона Маска.

На сайті журналу також опубліковано статтю про Зеленського, у продовженні якої будуть інтерв’ю з людьми, які, на його думку, втілюють "дух України" (їх портрети також є на обкладинці).

"Успіх Зеленського як лідера військового часу ґрунтувався на тому факті, що сміливість заразлива. Він поширився політичним керівництвом України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент залишається. Якщо це здається природним для лідера в умовах кризи, подумайте про історичний прецедент. За шість місяців до цього президент Афганістану Ашраф Гані — набагато досвідченіший лідер, ніж Зеленський, — утік зі своєї столиці при наближенні сил талібів.У 2014 році один із попередників Зеленського, Віктор Янукович, втік із Києва, коли протестувальники оточили його резиденцію; він досі живе в Росії. На початку Другої світової війни лідери Албанії, Бельгії, Чехословаччини, Греції, Польщі, Нідерландів, Норвегії та Югославії, серед інших, тікали від настання німецького вермахту і доживали війну у вигнанні", — уривок із статті.

Нагадаємо, що список номінантів на звання "Людини року 2022" виглядав так:

Мільярдер та підприємець Ілон Маск;

Голова КНР Сі Цзіньпін;

Верховний суд США

Американський політик Ліз Чейні;

Президент України Володимир Зеленський;

Колишня дружина засновника Amazon Маккензі Скотт;

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс

Міністр фінансів США Джанет Єллен;

Прихильники заборони другої поправки до конституції США (права на вільне володіння зброєю)

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський став людиною року за версією британського видання Financial Times.

Також ми повідомляли про те, що в росії почалася істерика через черговий сміливий та важливий вчинок президента України.