Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Проявом свого лідерства та сили духу Володимир Зеленський заслуговує на місце в історії

Президент України Володимир Зеленський став людиною року за версією британського видання Financial Times. Він уособлює стійкість свого народу і "став флагоносцем ліберальної демократії".

У статті наголошується, що глава нашої держави є "втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії". Саме це стало для FT причиною обрати людиною року Зеленського.

"Президент України став флагманом демократичного світу у глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити перебіг цього століття", — пише FT.

У виданні зазначили, що проявом свого лідерства та сили духу Володимир Зеленський заслуговує на місце в історії.

"Списаний багатьма українцями перед лютневим вторгненням як жартівник, аматор, який намагається прийняти виклик високої посади, 44-річний Зеленський заслужив місце в історії своїм надзвичайним проявом лідерства та сили духу", — йдеться у статті.

Також видання Financial Times назвало Володимира Зеленського антиподом російського диктатора путіна, чия одержимість відновленням імперії коштувала величезна кількість життів.

Британські журналісти не залишили поза увагою той факт, що після повномасштабного вторгнення росії на територію України наш президент залишився у столиці, замість того, щоб ухвалити пропозицію США щодо евакуації. Це стало одним із найважливіших моментів у війні, спонукавши українську армію та її народ чинити опір. Зазначається, що це також стало несподіванкою для українців та західних союзників, які мали низькі очікування від політичного керівництва країни.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року Зеленський став найвпливовішим євреєм світу за версією Jerusalem Post. Президенту України вдалося згуртувати проти російського диктатора путіна західний світ.