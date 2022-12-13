Нам нужно выстоять: Зеленский озвучил ЕС шесть пунктов, как помочь Украине

Зеленский выступил на конференции во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции "Солидарные с украинским народом", которая проходит в Париже, озвучил шесть пунктов, как помочь Украине.

Глава государства заявил о необходимости согласование вещей, которые не только помогут Украине выстоять зимой, но и максимально наглядно докажут любым антидемократическим и антиевропейским силам, и в первую очередь россии, что Европа научилась не допускать катастрофы и защищать своих людей.

Мы нуждаемся в нескольких категориях оборудования: это трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки.

Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы. То есть – поставки электричества из стран Европейского Союза в Украину. Объем – до двух гигаватт.

Призываем Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, задействованные в энергообеспечении Украины и от которых напрямую зависит стабильность всего нашего региона.

Из-за разрушения террористами электростанций мы вынуждены использовать больше газа этой зимой, чем предполагалось. Как следствие, мы нуждаемся в поддержке для закупки около двух миллиардов кубометров газа.

Финансирование проекта по закупке LED-ламп для Украины. 50 миллионов таких ламп позволят сэкономить около одного гигаватта электричества.

Нам требуется специальный постоянный механизм координации усилий – Парижский механизм. Пока мы, к сожалению, еще нет такой современной системы ПВО, которая могла бы сбивать сто процентов российских ракет и дронов. Но мы можем создать такую систему принятия решений, которая сможет полностью лишить смысла террористическую тактику россии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский в разговоре с ведущим Дэвидом Леттерманом обсудил войну в Украине, её окончание и россию.

Также мы сообщали о том, что президент Украины значительно увеличил число переговоров с представителями стран-партнеров.