Зеленский провел переговоры с Макроном и Байденом: какие вопросы обсуждались

Президент Украины продолжает озвучивать Западу проблемы и потребности страны

Озвучивший на днях украинскую формулу мира президент Владимир Зеленский продолжает активно общаться с западными лидерами.

Так, накануне он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудив помимо украинской формулы мира также ситуацию в энергетической сфере Украины.

Об этом глава государства написал в Telegram.

"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество в обороне и энергетической стабильности Украины", — написал президент Зеленский.

Кроме того, около полуночи состоялся телефонный разговор между президентами Украины и США.

В его ходе Зеленский поблагодарил Байдена за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине.

"Это не только способствует достижению успеха в поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики", – написал украинский лидер в Telegram.

Также президент Украины заявил, что мы ценим и ту помощь, которую США оказывают на восстановление энергосистемы после атак страны-агрессора РФ.

"Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период", – добавил Зеленский.

Также президент нашей страны выразил благодарность американскому лидеру за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

"Благодарю за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов", — добавил глава Украинского государства.

Отметим, что последний разговор между президентами состоялся 4 октября. Тогда они обсудили санкции против России и ход войны.

Напомним, что помимо помощи вооружением США оказывают нашей стране помощь и в гуманитарной сфере: так, накануне была согласована программа по приему беженцев из Украины.