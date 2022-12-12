Страх путина, конец войны и анекдот об одесских евреях: о чем говорил Зеленский в ток-шоу Netflix

Владимир Зеленский дал интервью Дэвиду Леттерману

Владимир Зеленский в ток-шоу на Netflix под названием "Мой следующий гость в представлении не нуждается" рассказал о войне в Украине, её окончании и россии.

О том, какие основные заявления сделал глава государства в разговоре с ведущим Дэвидом Леттерманом — читайте в материале "Телеграфа".

кремль победил российское общество

Зеленский ответил ведущему о том, как так получилось, что в россии считают, что Украины не существует.

"К сожалению, скажу честно: они победили свое общество. Победили их разум. <…> Чтобы сработало это вторжение, нужно было… полностью окунуть их в этот информационный пузырь: что украинцев нет, что это где-то там какая-то окраина, что у них нет языка, наследия, истории, что все это они у нас оторвали с распадом Советского Союза, они оторвались временно", — заявил президент.

Война не должна быть привычкой

Во время интервью, проходившем на одной из станций киевского метро, прозвучала сирена, на что обратил внимание президент.

"Война не должна быть привычкой. Иногда очень сильно привыкаем к сиренам и даже не обращаем внимание и не перемещаемся в бомбоубежище, в какое-то безопасное место. Для меня сирена — напоминание, что война не закончилась. Была такая эйфория, когда был деоккупирован Киев, Киевщина. Но война не закончилась. И то, что не убивают твоего соседа или близкого, — убивают где-то там наших военных, которые отдают свою жизнь. Так что, это (сирена, — ред.) напоминание того, что где-то там кто-то отдает свою жизнь за твою", — подчеркнул Зеленский.

Война — это другие условия существования

"Я не уверен, что война нас меняет. Война — это другие условия существования. Условия, при которых вы остаетесь человеком, или превращаетесь в зверя, террориста, мародера, насильника. Мы все видели последствия российской оккупации. Война — это выбор и это сложный выбор, надо думать, когда ненависть к врагам накрывает тебя ежедневно. Отвергать ненависть, надо воевать по правилам, оставаться человеком. Это сложный выбор", — отметил Зеленский.

Распорядок дня президента воюющей страны

"Если вам интересен мой график, просыпаюсь в 05:30-06:00. Если что-то критическое, то просыпаюсь от звонка. Потом у меня идет военное совещание. Приятный момент, когда я могу пообщаться с детьми по телефону и с женой. Это общение — это тот момент, когда можно выдохнуть. Ежедневно я занимаюсь менеджментом войны, менеджментом государства Украина с утра до ночи. Ежедневно. Еще люблю поесть", — рассказал Зеленский.

Наши дети отдали свое детство

"Нам не нужно нашим детям ничего говорить о победе. Они знают о войне больше нас. Мой сын, ему 9 лет, он знает наименование всего оружия и эта информация не от меня. Они в глубине этой войны. Я редко вижу своих детей и когда у меня есть возможность с ними увидеться — они довольны, что бы я им не говорил. Мне кажется, им не важно, что я им говорю, главное, чтобы я был рядом", — сказал он.

Также президент добавил, что с одной стороны, можно сказать, что путин украл детство у наших детей, однако вместе с тем, президент считает, что "каждый из нас что-то должен отдать государству для его защиты, наши дети отдали свое детство".

Чувство юмора – очень важно

Во время разговора президент отметил, что "моментов сейчас, когда появляется улыбка – их не так уж много", но "чувство юмора – оно очень важно, чтобы не сойти с ума". Затем Зеленский предложил рассказать анекдот на злобу дня.

"Встречают два одессита, два одесских еврея. Один другому говорит:

— Ну что? Как там ситуация? Что там говорят?

— Ну, что говорят… Говорят, что война.

— Что за война?

— россия воюет с НАТО.

— Что, серьезно?

— Да, да, война. россия сражается с НАТО.

— И что, как там?

— Ну, как там… 70 000 российских военных убиты. Потратили почти все ракеты. Много техники поломано, взорвано. Такая ситуация.

— А что НАТО?

— А что НАТО? НАТО еще не подъехало".

Путин не применит ядерное оружие

По мнению Зеленского путин не применит ядерное оружие в Украине потому, что боится за свою жизнь.

"Очень любит эту жизнь. Он (путин — Ред.) даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", — сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что кремлевский диктатор понимает, что если применит ядерное оружие, то другие государства могут предпринять в отношении лично него "определенные шаги".

Войны не будет, если путин умрет

"Когда такой человек уходит (умирает — Ред.), институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", — считает глава государства.

Когда конец войны

"Я ответственный человек и понимаю, что это значит для людей услышать, когда война закончится. Потому что это главный вопрос. Я не играю с такими вещами. Для нас конец войны, как бы то ни звучало, как бы кто-то верил или нет. Конец—– это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах", — Зеленский.

Президент также подчеркнул, что не должно быть заморозки конфликта, а война закончится, когда Украина вернет все свои территории.

"Это не значит, что завтра не летают дроны, а где-то там на фронте люди убивают, но это далеко и к нам не относится. Нет, это неправда, и нечестно. Потому что все это наши воюющие граждане. Потому я и говорил, что война не далеко. Она повсюду и в каждом доме сегодня", — заявил глава государства.

США — лидер в поддержке Украины

"Без их (США — Ред.) поддержки нам будет сложно. Очень сложно. И вопрос "когда закончится война?" также зависит от этой поддержки. Чтобы она (война, — ред.) была короче — более мощная помощь нужна.<…> Мы воюем за весь мир, за демократию и свободу всего мира. Мы знаем, за что мы воюем, самое главное, чтобы США и общество знали, не сбились с курса поддержки Украины и знали, что мы воюем и за них тоже", — рассказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский стал чаще проводить переговоры с представителями страны-партнеров.

Также мы сообщали о том, что Зеленский поговорил с Макроном и Байденом.