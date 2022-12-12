"Необычное явление": Зеленский значительно увеличил количество диалогов с лидерами других государств

Президент стал чаще проводить переговоры с представителями страны-партнеров

На фоне активизации боевых действий на Донбассе, ракетных ударов врага по украинским энергообъектам и массированных отключений электроснабжения Киев активизировал дипломатию.

Как пишет агентство Reuters, президент Украины Владимир Зеленский накануне пообщался с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, а также коллегами из Турции и Франции — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном, активизировав усилия по прекращению войны, которую россия развязала против Украины почти десять месяцев назад.

По итогам этих диалогов украинский гарант рассчитывает на "важные результаты" уже на этой неделе.

"Хотя Зеленский провел многочисленные переговоры с Байденом, Макроном и Эрдоганом с момента вторжения российских войск в конце февраля, такое количество дискуссий всего за один день — необычное явление", — говорится в статье.

Предварительно известно, что разговор с Байденом касался усиления украинской ПВО. С Макроном он обсудил "оборону, энергетику, экономику, дипломатию", а с Эрдоганом коснулся болезненного вопроса экспорта украинского зерна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Зеленский продолжает активно общаться с западными лидерами: обсудил недавно опубликованную украинскую формулу мира, а также ситуацию в энергетической сфере.