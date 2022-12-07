Блэкаут к Рождеству? Какие риски остаться без света и смогут ли города адаптироваться

При зимних температурах без отопления города могут оказаться непригодными к жизни, предупреждает Mercy Corps

Постоянные ракетные обстрелы россии, к которым снова добавились атаки дронами, могут вскоре нанести сокрушительный ущерб украинской энергосистеме. Так, гуманитарные организации предупреждают, что вся энергосеть может разрушиться в течение нескольких недель, если нападения продолжатся.

Если темпы обстрелов не снизятся, блэкаут может длиться неделями

Корпус милосердия (Mercy Corps) заявил, что 50% энергетической инфраструктуры Украины уже повреждены из-за ударов, передает американское издание Newsweek.

Если же атаки продолжатся, то есть опасения, что это повлечет за собой полный коллапс в энергетической сети. Тогда Украину ждет гуманитарный кризис, от которого пострадают миллионы людей, предупреждает Mercy Corps.

Зимняя температура в Украине может опуститься до -20 градусов, при таких условиях города страны в течение следующих четырех месяцев могут оказаться почти непригодными для жизни.

"Мы боимся, что, учитывая структуру и интенсивность атак из воздуха, а также их сосредоточенность на критической гражданской инфраструктуре, например электросети, в какой-то момент, если они будут поддерживать этот темп в течение следующих нескольких недель, сеть столкнется с ситуацией критического массового отказа", – сказал Майкл Янг, директор по реагированию Mercy Corps.

Янг уточнил, что речь идет о перебоях в электроснабжении на неделе.

Отключения останавливают промышленные объекты, что ухудшает безработицу. Компании, работающие от генераторов, должны будут поднять цены.

"Все взаимосвязано. Способность больниц работать, охлаждать вакцины, хранить лекарства. Хранение пищи, цепочки поставок – все это зависит от надежного источника питания", – добавил он.

Этот отопительный сезон будет самым трудным, — Чернышев

Ракетные атаки повредили 350 объектов "Нафтогаза", хотя добыча должна быть в основном восстановлена до конца года, заявил исполнительный директор компании Алексей Чернышев, передает Reuters.

Потеря газодобывающих мощностей составила около 700 миллионов долларов.

"Мы начали отопительный сезон — ожидаем, что он будет самым тяжелым… Мы понимаем, что энергия — это оружие… и мы получили серьезные удары российскими ракетами в некоторых частях нашей инфраструктуры, и инфраструктура добычи газа была поражена", — сказал Чернышев.

Украинские города постепенно адаптируются

Краткосрочные отключения света, которые в начале октября стали шоком для многих мирных жителей, превратились в обыденность. Например, приспособился к отключениям малый и средний бизнес, помогая украинцам с подзарядкой устройств и доступом к интернету.

Кроме того, в Киеве школы с начала учебного года работают в гибридном режиме (как очно, так и онлайн). В городе осталось около 85% довоенного киевского школьного персонала против 60% учащихся, передает Reuters.

Однако при отключениях ситуация ухудшается и покрытие мобильной связи падает, поскольку станции вынуждены использовать резервные батареи с ограниченным запасом энергии.

В то же время в Министерстве здравоохранения из-за риска блэкаута рекомендуют приостановить плановые операции, чтобы снизить нагрузку на больницы. Это позволит оказывать экстренную помощь, отмечают в министерстве.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник российские оккупанты совершили восьмой массированный ракетный удар по Украине. Большинство ракет удалось сбить, однако повреждены инфраструктурные объекты в Одесской обл., а Сумская обл. полностью осталась без света. Более того, перебои происходили в Молдове. Понедельники обстрелы не смогли разрушить целостность энергосистемы, и она продолжает работать синхронно с сетью ЕС.