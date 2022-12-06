Владельцам генераторов грозят огромные штрафы: в Раде объяснили, как их избежать

В комитете Верховной Рады по вопросам финансов говорят, что очередной "зрады" не будет

Из-за массированных ударов российских оккупантов по объектам энергетики и блекаутов миллионы украинцев и тысячи предприятий остаются без электроэнергии, поэтому вынуждены использовать генераторы на жидком топливе, подвергаясь опасности получить штраф до 500 тысяч гривен за отсутствие лицензии на хранение горючего (согласно ст.17 Закона №481/95-ВР).

Огромные взыскания грозят представителям бизнеса и физлицам. Как их избежать — об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, очередной "зрады" не будет, поэтому штрафы за хранение горючего без лицензии на субъекты хозяйствования (кроме АЗС, НПЗ и оптовиков) в период зимы налагать не будут.

"Соответствующие изменения будут внесены в законодательство в скором времени. Проверок не будет ни до, ни после изменений", — подчеркнул нардеп.

Он объяснил, что тем, кто разгоняет "зраду", следовало бы сначала выяснить, что хранение горючего не субъектами хозяйствования не влечет ответственности и сейчас (до изменений).

Ранее сайт "Телеграф" писал, что в результате ударов врага по объектам энергосистемы Украины 5 декабря были обесточены целые регионы — Закарпатье, Сумская область, Одесса и 40 процентов абонентов в Киевской области.