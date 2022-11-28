Хотели забрать генератор: одесситу выписали штраф, потому что он разрешил работать в собственном офисе за донат

Предприниматель Дмитрий Осовский открыл для всех желающих дверь своего копицентра, в котором есть свет и Интернет

Во время массовых отключений света организации и учреждения, имеющие альтернативные источники питания, делятся энергией со всеми желающими. Так на прошлой неделе поступил и одессит Дмитрий Осовский. Сначала бесплатно, а затем за символическую плату люди получали рабочее место с Интернетом. Но за это полиция составила протокол на предпринимателя с формулировкой "за продажу электроэнергии". Возможным наказанием за помощь другим может стать штраф в размере 34 тыс. гривен.

В прошлый четверг, когда после очередного обстрела в Украине отключения электроэнергии участились и стали более продолжительными, Дмитрий Осовский открыл двери своего центра полиграфии в одном из одесских ЖК для тех, кому было нужно зарядить технику или работать онлайн.

- У нас должно было быть еще и кафе, поэтому есть оборудование — столы, стулья, кое-что я принес из дому, — рассказал "Телеграфу" Дмитрий Осовский. – Сначала всех пускал бесплатно, людей собралось много, и это понятно. Но приходили и с детьми, которые смотрели мультики, бегали, а одна женщина принесла чайник, и отключился генератор. Конечно, в таких обстоятельствах, если человеку нужно сосредоточиться (к нам, например, пришла учительница, чтобы проводить уроки), это будет сложно сделать. А у нас была идея, что экономика должна работать, поэтому мы решили сделать символическую плату за вход исключительно для покрытия расходов на бензин для генератора.

Даже педагоги воспользовались предложением одессита поработать в комфортных условиях

Дмитрий добавляет, что это не отпугнуло посетителей, потому что они получали теплый офис с работающим туалетом и стабильным доступом к сети. Но работа центра вызвала вопросы у правоохранителей.

- К нам пришли три участковых инспектора, сначала они сказали, что мы под видом государственной программы берем с людей деньги, — объясняет Дмитрий. – Когда я спросил, из чего они сделали такие выводы, мне показали чат ЖК, в котором нас назвали "пунктом несокрушимости". Но это написал посторонний человек. Мы, конечно, так себя не позиционировали. Затем нас обвинили в продаже электроэнергии, но это абсурд! Никаких объяснений они не принимали, и если бы не адвокат, который у нас как раз работал, у нас бы и генератор изъяли. А так его оставили на ответственное хранение.

Полицейские составили на Дмитрия протокол об административном правонарушении по ст. 164 ("Нарушение порядка производства хозяйственной деятельности"), который должен рассмотреть суд. Предварительно это произойдет 16 декабря. Местные юристы отмечают, что с большой вероятностью будет принято решение в пользу предпринимателя, ведь в его действиях ничего противоправного не усматривается.

– Того, что закладывал законодатель в указанную статью, в случае с Дмитрием не было, – объясняет адвокат Юрий Каникаев. – Он зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности, имеет этот копицентр, который предоставил для пользования одесситам. Сначала без оплаты, а затем за донат. Но факт продажи электроэнергии не имел места, потому что для этого нужно установить счетчик и определенную цену за использованный киловатт. В этом случае люди фактически вносили плату за пребывание в офисе, возможность там работать, а даже не за то, что они заряжали телефоны или другую технику. У меня создалось впечатление, что у правоохранителей была цель забрать генератор, потому что они пытались это сделать под любым предлогом, а также демотивировать таких предпринимателей, которые создают в своих помещениях условия для горожан на фоне систематических отключений света.

Пока президент благодарил бизнес, который помогает людям пережить отключения света, в Одессе за это штрафовали

- Кстати, вечером в воскресенье в обращении президент благодарил таких, как мы, предпринимателей, которые в своих офисах, кафе и т. п. помогают людям пережить отсутствие электроэнергии, — отмечает Дмитрий. – А меня почему-то решили наказать. Я хочу, чтобы дело рассматривалось в установленном порядке и увидеть глаза судьи, когда полиция будет говорить, что мы продаем электроэнергию. Если меня признают виновным, я готов заплатить штраф, но могу назвать случившееся подрывной деятельностью во время войны. Если кто-то считает, что я должен был организовать коворкинг, оформить все это, то я думаю, что сделал то, что мог в конкретный момент. Потому что ситуация не терпела промедления, необходимо было делать что-то прямо сейчас, а лучше вчера. В целом это городские власти должны были подготовиться к такой ситуации, потому что атаковать объекты инфраструктуры россияне начали минимум месяц назад, а для властей это оказалось неожиданностью.

Дмитрий добавляет, что в Одессе сохраняются проблемы с электричеством, как и в целом в Украине, поэтому сегодня (в понедельник, 28 ноября) утром он снова принимает в своем офисе людей. Между тем в социальных сетях инициативу одессита поддерживают и негативно отзываются о действиях полиции.

В понедельник утром одесситы уже собрались у дверей копицентра Дмитрия, чтобы поработать

"Вы ведь не пользовались государственным электричеством, а имели собственный генератор, собственный бензин. Вы делали доброе дело, за которое вас хотят наказать – это безумие! – считает Надежда Мурчина. – Держитесь, можете объявить сбор подписей в Интернете в вашу поддержку, все будем на вашей стороне».

"Каждая розетка была оснащена счетчиком электроэнергии и за использование на 50 гривен отключалась? – интересуется Алексей Повзун. – Как доказали факт продажи электроэнергии?"

"Если бы была в Одессе, обязательно бы пришла поддержать Дмитрия в суде, за то, что он дал возможность людям в такое сложное время заряжать гаджеты и работать. Еще и подключил при этом генератор, а не просто — есть свет, заработаю немного", – считает Виктория Канищева.

Комментарии в поддержку предпринимателя

"Я на стороне предпринимателя. Пусть скажут, где на Таирова (жилмассив в Одессе. – Авт.) ваши распиаренные пункты несокрушимости? – интересуется Ольга Тищенко, обращаясь к чиновникам. – Таирова большая, а где зарядить телефоны и погреться? А полиция рада стараться. Жаль, что хаос и коррупция у нас непобедимы".

Пока правоохранители не комментируют в публичном пространстве ситуацию с одесским предпринимателем, но соответствующий запрос с просьбой предоставить разъяснение редакция "Телеграфа" отправила в ГУ Нацполиции в Одесской области и ждет ответа.