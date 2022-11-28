Хотіли забрати генератор: одеситу виписали штраф, бо він дозволив працювати у власному офісі за донат

Підприємець Дмитро Осовський відкрив для всіх охочих двері свого копіцентру, де є світло та Інтернет

Під час масових відключень світла організації та установи, що мають альтернативні джерела живлення, діляться енергією зі всіма охочими. Так на минулому тижні зробив і одесит Дмитро Осовський. Відразу безкоштовно, а потім за символічну плату люди отримували робоче місце з Інтернетом. Але за це поліція склала протокол на підприємця з формулюванням "за продаж електроенергії". Можливим покаранням за допомогу іншим може стати штраф у розмірі 34 тис. гривень.

Минулого четверга, коли після чергового обстрілу в Україні відключення електроенергії почастішали та стали тривалішими, Дмитро Осовський відкрив двері свого центру поліграфії в одному з одеських ЖК для тих, хто мав потребу зарядити техніку чи працювати онлайн.

- В нас мало б бути ще й кафе, тож є обладнання – столи, стільці, дещо я приніс з дому, — розповів "Телеграфу" Дмитро Осовський. – Спочатку всіх пускав безплатно, людей зібралось багато, і це зрозуміло. Але приходили й з дітьми, які дивились мультики, бігали, а одна жіночка принесла чайник, і через це вимкнувся генератор. Звичайно, в таких обставинах, якщо людині потрібно зосередитись (до нас, наприклад, прийшла вчителька, щоб проводити уроки), це буде складно зробити. А в нас була ідея в тому, що економіка має працювати, тож ми вирішили зробити символічну плату за вхід, виключно для покриття витрат на бензин для генератора.

Навіть педагоги скористалися пропозицією одесита попрацювати у комфортних умовах

Дмитро додає, що це не відлякало відвідувачів, бо натомість вони отримували теплий офіс з туалетом, який працює, і стабільним доступом до мережі. Але робота центру викликала запитання у правоохоронців.

- До нас прийшли три дільничних інспектори, спочатку вони сказали, що ми під виглядом державної програми беремо з людей кошти, — пояснює Дмитро. – Коли я запитав, з чого вони зробили такі висновки, мені показали чат ЖК, в якому нас назвали "пунктом незламності". Але це написала стороння людина. Ми, звичайно, себе так не позиціювати. Потім звинуватили в продажу електроенергії, але це абсурд! Жодних пояснень вони не приймали, та якби не адвокат, який у нас як раз працював, в нас би й генератор вилучили. А так його залишили на відповідальне зберігання.

Поліціянти склали на Дмитра протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 ("Порушення порядку провадження господарської діяльності"), який має розглянути суд. Попередньо це відбудеться 16 грудня. Місцеві юристи зазначають, що з великою ймовірністю буде ухвалене рішення на користь підприємця, адже в його діях не вбачається нічого протиправного.

- Того, що закладав законодавець в зазначену статтю, у випадку з Дмитром не було, — пояснює адвокат Юрій Канікаєв. – Він зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, має цей копіцентр, який надав для користування одеситам. Спочатку без оплати, а потім за донат. Але факт продажу електроенергії не мав місце, бо для цього потрібно встановити лічильник і певну ціну за використаний кіловат. В цьому випадку люди фактично вносили плату за перебування в офісі, можливість там працювати, а навіть не за те, що вони заряджали телефони чи якусь іншу техніку. В мене склалось таке враження, що у правоохоронців була мета забрати генератор, бо вони намагались це зробити під будь-яким приводом, а також демотивувати таких підприємців, які створюють у своїх приміщеннях умови для містян на тлі систематичних відключень світла.

Поки президент дякував бізнесу, який допомагає людям пережити відключення світла, в Одесі за це штрафували

- До речі, ввечері в неділю у зверненні президент дякував таким, як ми, підприємцям, які у своїх офісах, кафе тощо допомагають людям пережити відсутність електроенергії, — наголошує Дмитро. – А мене чомусь за це вирішили покарати. Я хочу, щоб справа розглядалась у встановленому порядку і побачити очі судді, коли поліція буде казати, що ми продаємо електроенергію. Якщо мене визнають винним, я готовий сплатити штраф, але можу назвати те, що трапилось, підривною діяльністю під час війни. Якщо хтось вважає, що я мав організувати коворкінг, оформити все це, то, я думаю, що зробив те, що міг в конкретний момент. Бо ситуація не терпіла зволікання, необхідно було робити щось прямо зараз, а краще — вчора. Загалом це міська влада мала підготуватись до такої ситуації, бо атакувати об’єкти інфраструктури росіяни почали мінімум місяць тому, а для влади це виявилось несподіванкою.

Дмитро додає, що наразі в Одесі зберігаються проблеми з електрикою, як і в цілому в Україні, тож сьогодні (в понеділок, 28 листопада) зранку він знову приймає у своєму офісі людей. Тим часом в соціальних мережах ініціативу одесита підтримують і негативно відгукуються про дії поліції.

В понеділок зранку одесити вже зібрались під дверима копіцентру Дмитра, щоб попрацювати

"Ви ж не користувались державною електрикою, а мали власний генератор, власний бензин. Ви робили добру справу, за яку вас хочуть покарати – це безумство! – вважає Надія Мурчина. – Тримайтесь, можете оголосити збір підписів в Інтернеті у вашу підтримку, всі будемо на вашому боці".

"Кожна розетка була оснащена лічильником електроенергії та за використання на 50 гривень відключалась? — цікавиться Олексій Повзун. – Як доказали факт продажу електроенергії?"

"Якби була в Одесі, обов’язково прийшла б підтримати Дмитра в суді, за те, що він дав можливість людям в такий складний час заряджати гаджети та працювати. Ще й підключив при цьому генератор, а не просто — є світло, зароблю трохи", — вважає Вікторія Каніщева.

Коментарі на підтримку підприємця

"Я на боці підприємця. Хай скажуть, де на Таїрова (жилмасив в Одесі. – Авт.) ваші розпіарені пункти незламності? – цікавиться Ольга Тищенко, звертаючись до посадовців. – Таїрова велика, а де зарядити телефони та зігрітися? А поліція і рада старатися. Шкода, що хаос і корупція в нас непереможні".

Поки правоохоронці не коментують у публічному просторі ситуацію з одеським підприємцем, але відповідний запит з проханням надати роз’яснення редакція "Телеграфу" відправила до ГУ Нацполіції в Одеській області та чекає на відповідь.