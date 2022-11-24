Попит на бензин та ціни зростають: чи вистачить Україні палива для генераторів

Попит породив підвищення вартості

В Україні через зростання використання генераторів зріс попит на пальне, зокрема бензин. Агрегат, що забезпечує світло "їсть" палива як автомобіль у місті.

Про це пише директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. "Пробіг" генератора за добу він оцінив 100-150 км на годину. Уявити точно, скільки потрібно палива країні не можна — генератори не реєструються.

Експерт заспокоює, що навіть зростання парку генераторів на 100 тисяч одиниць за місяць ринок палива забезпечить. Незначно зросла ціна на бензин на 0,5-1 грн за літр через ажіотаж. Ціна може зростати і далі, але не через зростання кількості генератора, а від зовнішніх факторів, серед яких ембарго на імпорт російської нафти та очікування на обмеження цін на неї.

Утримати ціни на бензин допоможе низький попит у Європі та підготовка, яку Україна пройшла під час літнього дефіциту палива, зокрема парк бензовозів збільшено втричі.

Раніше "Телеграф" розповідав про дорожчий при встановленні, але спосіб, що не вимагає палива, накопичувати електроенергію. Є в нього свої недоліки. Якщо генератора у вас немає, а гаджети треба зарядити — в Україні відкрили мережу пунктів, де можна обігрітися та скористатися зарядкою.