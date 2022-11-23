Новый ракетный удар россиян по Украине: что происходит и где есть прилеты (обновлено)
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Путинская армия снова обстреливает территории Украины. 23 ноября по всей стране вновь раздаются сигналы воздушной тревоги.
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что в настоящее время происходит массированный обстрел. По его информации много ракет летит с юга и востока.
"Ракет много. С юга и с востока", — сообщает Ким.
Также он добавил, что украинская система противовоздушной обороны уже занялась вражескими воздушными целями.
Ранее Виталий Ким предупреждал, что для Одессы Николаева и Херсона существует потенциальная угроза ракетных ударов с 12-00.
"9 шт ту-95 взлетели", — Ким.
В настоящее время в украинских телеграм-пабликах появляется информация о взрывах в таких областях Украины:
- Запорожской;
- Днепропетроваской;
- Херсонской.
По неподтвержденной информации, звуки взрывов являются результатом работы ПВО.
По данным издания "Суспильне", в Кременчугском районе Полтавской области также был слышен звук взрыва. Позже разрывы прокомментировал руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"В Кременчугском районе работает ПВО. Находитесь в укрытиях!".
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал не сообщать о работе ПВО.
"Враг внимательно мониторит наше информационное пространство. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины". — Братчук.
В сети появляется информация о взрывах в Киевской области.
Российский обстрел прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В Киевской области работает ПВО. В сети появляются фото с места событий.
В сети сообщают, что после взрыва в Киеве у некоторых киевлян на левом берегу пропала вода и начались перебои с электричеством (информация не официальная)
"Взрыв слышали жители Лесного массива", — передают украинские паблики.
Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что российские ракеты попали в один из инфраструктурных объектов.
Над местом взрыва в столице Украины поднимается густой дым.
В Винницкой ОВА также сообщают о взрывах в области.
"Под обстрелом врага – объекты критической инфраструктуры!", — сообщил Сергей Борзов.
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