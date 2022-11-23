Новый ракетный удар россиян по Украине: что происходит и где есть прилеты (обновлено)

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Путинская армия снова обстреливает территории Украины. 23 ноября по всей стране вновь раздаются сигналы воздушной тревоги.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что в настоящее время происходит массированный обстрел. По его информации много ракет летит с юга и востока.

"Ракет много. С юга и с востока", — сообщает Ким.

Также он добавил, что украинская система противовоздушной обороны уже занялась вражескими воздушными целями.

Ранее Виталий Ким предупреждал, что для Одессы Николаева и Херсона существует потенциальная угроза ракетных ударов с 12-00.

"9 шт ту-95 взлетели", — Ким.

В настоящее время в украинских телеграм-пабликах появляется информация о взрывах в таких областях Украины:

Запорожской;

Днепропетроваской;

Херсонской.

По неподтвержденной информации, звуки взрывов являются результатом работы ПВО.

По данным издания "Суспильне", в Кременчугском районе Полтавской области также был слышен звук взрыва. Позже разрывы прокомментировал руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"В Кременчугском районе работает ПВО. Находитесь в укрытиях!".

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал не сообщать о работе ПВО.

"Враг внимательно мониторит наше информационное пространство. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины". — Братчук.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 13:50

В сети появляется информация о взрывах в Киевской области.

Российский обстрел прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Киевской области работает ПВО. В сети появляются фото с места событий.

В сети сообщают, что после взрыва в Киеве у некоторых киевлян на левом берегу пропала вода и начались перебои с электричеством (информация не официальная)

"Взрыв слышали жители Лесного массива", — передают украинские паблики.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что российские ракеты попали в один из инфраструктурных объектов.

Над местом взрыва в столице Украины поднимается густой дым.

В Винницкой ОВА также сообщают о взрывах в области.

"Под обстрелом врага – объекты критической инфраструктуры!", — сообщил Сергей Борзов.

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