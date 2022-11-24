"Катастрофы нет": эксперт о ситуации на АЭС после ракетных ударов

Геннадий Рябцев объяснил "Телеграфу", что станции работают на "нейтралке"

Несмотря на экстренное отключение атомных станций от украинской энергосистемы после массированных ракетных обстрелов, ситуация с самими АЭС и в целом в энергетике контролируемая, и никаких угроз для ядерной безопасности пока нет.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт по энергетическим.вопросов Геннадий Рябцев.

"Сработала автоматика из-за колебаний частоты в сети. Собственно, никто не останавливал работу станций, АЭС работают. Никакой угрозы ни для сетей, ни для ядерной безопасности нет. Просто те подстанции, распределительные станции, которые снимали мощность с атомных, были повреждены. Станции, как автомобиль на нейтральной передаче.То есть двигатель работает, но машина не едет. Точно также атомные станции сейчас работают в этом режиме. Кажется, несколько блоков перевели на автономное питание, но поскольку линии электропередач должны быть восстановлены в течение дня, то в этом плане проблем существовать не должно, и станции заработают до конца дня в нормальном режиме", — объясняет он.

По словам Рябцева, несмотря на частичный блекаут, специалисты-энергетики справятся с этой кризисной ситуацией, она должна стабилизироваться.

АЭС будут выдавать энергию. Проблема не в функционировании атомных станций. АЭС функционируют нормально и будут работать в нормальном режиме. Проблема в распределении электрической энергии, потому что удар наносятся.по узлам распределения э/э, условно говоря по трансформаторным подстанциям, по распределительным узлам. Как раз сейчас энергетики работают над восстановлением этих узлов", — говорит эксперт.

Он также добавил, что главное в данном случае при любых условиях сохранить целостность энергетической системы, "чтобы диспетчер мог управлять ею при любых обстоятельствах".

"И иметь возможность переподключения объектов критической инфраструктуры и вообще всех потребителей в тех конфигурациях, которые оптимальны в то или иное время. Катастрофы нет, все под контролем", — резюмировал Геннадий Рябцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как может произойти авария на станции и насколько серьезными могут быть последствия для окружающих.

Между тем, как сообщалось, одна из украинских АЭС – Запорожская в Энергодаре – захвачена оккупантами и регулярно теряет сообщения с энергосистемой. Вокруг нее хотели создать безопасную зону, но переговорный процесс заблокировала россия.