"Катастрофи немає": експерт про ситуацію на АЕС після ракетних ударів

Геннадій Рябцев пояснив "Телеграфу", що станції працюють на "нейтралці"

Попри екстрене відключення атомних станцій від української енергосистеми після масованих ракетних обстрілів ситуація з самими АЕС та загалом в енергетиці контрольована, і жодних загроз для ядерної безпеки наразі немає.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

"Спрацювала автоматика через коливання частоти в мережі. Власне, ніхто не зупиняв роботу станцій, АЕС працюють. Ніякої загрози ані для мереж, ані для ядерної безпеки немає. Просто ті підстанції, розподільчі станції, які знімали потужність з атомних, були пошкоджені. Станції, як автомобіль на нейтральній передачі. Тобто двигун працює, але машина не їде. Точно також атомні станції зараз працюють в цьому режимі. Здається, там декілька блоків перевели на автономне живлення, але оскільки лінії електропередач мають бути відновлені впродовж дня, то в цьому плані проблем існувати не повинно, і станції запрацюють до кінця дня в нормальному режимі", — пояснює він.

За словами Рябцева, незважаючи на частковий блекаут, фахівці-енергетики впораються з цією кризовою ситуацію, вона має стабілізуватися.

"Не розумію, що означає найгірший сценарій (для енергетики країни, — Авт.). АЕС будуть видавати енергію. Проблема не у функціонуванні атомних станцій. АЕС функціонують нормально і будуть працювати в нормальному режимі. Проблема в розподілі електричної енергії, тому що удар наносяться по вузлах розподілу е/е, умовно кажучи по трансформаторним підстанціям, по розподільчих вузлах. Якраз зараз енергетики працюють над відновленням цих вузлів", — додає експерт.

Він також додав, що головне в даному випадку за будь-яких умов зберегти цілісність енергетичної системи, "щоб диспетчер міг керувати нею за любих обставин".

"І мати можливість перепідключення об'єктів критичної інфраструктури та загалом всіх споживачів в тих конфігураціях, які є оптимальними у той чи інший час. Катастрофи немає, все під контролем", — резюмував Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким чином може статися аварія на станції та наскільки серйозними можуть бути наслідки для оточуючих.

Тим часом, як повідомлялося, одна з українських АЕС — Запорізька в Енергодарі — захоплена окупантами та регулярно втрачає повідомлення з енергосистемою. Навколо неї хотіли створити безпечну зону, але переговорний процес заблокувала росія.