На українських АЕС аварійно зупинено енергоблоки: що відомо (оновлено)

"Енергоатом" про зупинення Південноукраїнської АЕС поки що офіційно не заявляв

На тлі регулярних обстрілів росією українських АЕС у середу, 23 листопада, українськими телеграм-каналами пройшла інформація про аварійну зупинку енергоблоків Южно-Української АЕС (Миколаївська область).

Цю інформацію повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Пізніше в Енергоатомі підтвердили відключення енергоблоків Південноукраїнської АЕС, пише "РБК".

"Так. Це пов'язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нікуди видавати електроенергію", — заявив спікер "Енергоатому" Леонід Олійник.

Крім того, відключені енергоблоки Хмельницкої АЕС.

Чому важливе електропостачання АЕС

Для охолодження та інших функцій безпеки навіть зупиненим реакторам потрібна електроенергія для охолодження. Щоб не сталося катастрофи, станції мають дизель-генератори, але вони можуть забезпечувати станції не більше кількох днів.

Нагадаємо, одна з українських АЕС — Запорізька в Енергодарі захоплена окупантами та регулярно втрачає повідомлення з енергосистемою. Навколо неї хотіли створити безпечну зону, але переговорний процес рухається неквапливо. Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще одна українська АЕС була під російським ударом — дісталося Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області. У такий спосіб окупанти встигли нашкодити всім АЕС України створюючи небезпечну ситуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким чином може статися аварія на станції та наскільки серйозними можуть бути наслідки для оточуючих.