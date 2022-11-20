Окупанти завдали ударів по Запорізькій АЕС: пошкоджено важливі об’єкти (фото, відео)

Окупанти намагаються зірвати запуск двох реакторів

Російські окупанти знову обстріляли територію Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого було зафіксовано щонайменше 12 влучень по інфраструктурних об’єктах.

Як інформує пресслужба Енергоатому, окупанти завдали ударів по тих об’єктах, які були необхідні для запуску 5 та 6 реакторів та відновлення подачі електрики в українську енергомережу.

"У результаті пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Також зафіксовано три влучання в районі підстанції "Райдуга", — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що напередодні було прийнято рішення вивести блоки 5 і 6 на мінімальне вироблення пари, яка критично необхідна в зимовий період для забезпечення безпеки енергоблоків та населення. Проте запуск уже блокувався росіянами, а внаслідок обстрілу 20 листопада було пошкоджено саме те обладнання, яке необхідне для подальших дій щодо його здійснення.

Тим часом голова Чечні рамзан кадиров у своєму телеграм-каналі традиційно звинуватив у всьому Україну, але визнав, що на станції знаходяться його війська та показав відео прильотів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким чином може статися аварія на станції та наскільки серйозними можуть бути наслідки для оточуючих.