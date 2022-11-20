Оккупанты нанесли удары по Запорожской АЭС: повреждены важные объекты (фото, видео)

Оккупанты пытаются сорвать запуск двух реакторов

Российские оккупанты вновь обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, в результате чего было зафиксировано не менее 12 попаданий по инфраструктурным объектам.

Как информирует пресс-служба Энергоатома, оккупанты нанесли удары по тем объектам, которые были необходимы для запуска 5 и 6 реакторов и возобновления подачи электричества в украинскую энергосеть.

"В результате (обстрела, — ред.) повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. Также зафиксировано три попадания в районе подстанции "Радуга", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что накануне было принято решение вывести блоки 5 и 6 на минимальную выработку пара, которая критически необходима в зимний период для обеспечения безопасности энергоблоков и населения. Однако запуск уже блокировался россиянами, а в результате обстрела 20 ноября было повреждено именно то оборудование, которое необходимо для дальнейших действий по его осуществлению.

Тем временем глава Чечни рамзан кадыров в своем телеграм-канале традиционно обвинил во всем Украину, но признал, что на станции находятся его войска и показал видео прилетов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким образом может произойти авария на станции и насколько серьезными могут быть последствия для окружающих.