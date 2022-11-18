Политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" объяснил, почему невозможно вернуть Запорожскую АЭС дипломатическим или экономическим путем

МАГАТЭ призывает россию уйти с Запорожской АЭС и прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины.

Но призывы эти вряд ли будут услышаны.

Захват Запорожской АЭС был одной из основных целей так называемой "специальной военной операции" рф в Украине. Контроль над крупнейшей атомной электростанцией в Европе дает россиянам возможность обеспечивать, фактически за счет Украины, электроэнергией оккупированные районы Херсонской области и Автономной Республики Крым. В сочетании с контролем над Каховской ГЭС это снимало вопросы как обеспечения водой, так и электроэнергией оккупированного полуострова.

Федеральная программа так называемого энергомоста (переброски электроэнергии с территории рф в Крым) оказалась затратной и фактически не оправдала себя. Были постоянные проблемы с энергообеспечением полуострова.

Соответственно, россия рассматривает дальнейший контроль над ЗАЭС как один из приоритетных "лотов" в моменте торгов о мире с Украиной и Западом.

Но возвращение ЗАЭС дипломатическим или экономическим путем практически невозможно. Особенно после того, как 5 октября появился указ диктатора рф – путина – о так называемой национализации ЗАЭС. Речь о ее перепрофилировании под единую энергосистему российской федерации.

Активными темпами ведется строительство ЛЭП, которая соединит ЗАЭС с подстанцией в Джанкое (Крым). Это призвано обеспечить диверсификацию поставок электроэнергии на полуостров.

Запорожская АЭС не случайно фактически превращена оккупантами в военный объект. Зафиксировано присутствие там тяжелой бронетехники, специальной техники, личного состава. Характерно, что охрану ЗАЭС осуществляют кадыровцы – подразделение полка "Ахмат".

Не случайны и периодические появления информационных вбросов по поводу возможной техногенной катастрофы на данном объекте, если будет предпринята попытка деоккупации станции со стороны Украины.

То есть рф искусственно нагнетает истерию по поводу возможного радиоактивного выброса либо повреждения ХОЯТ – хранилища отработанного ядерного топлива, которое расположено в районе Запорожской АЭС.

Несмотря на то, что конструкция ЗАЭС – новая, создана с учетом вызовов современности, включая вероятность ядерного удара, несмотря на то, что энергоблок способен выдержать падение на него самолета, дальнейшая милитаризация данного объекта может спровоцировать техногенную катастрофу, которая будет угрожать не только Украине, но и самой рф.

По итогам визитов МАГАТЭ и заявлений главы данной организации стало понятно, что россия не отдаст добровольно (дипломатическим, мирным путем) станцию. Более того – прослеживаются осторожные вбросы по поводу возможных договоренностей между рф и Украиной касательно совместной эксплуатации данной АЭС.

При таком раскладе у Украины есть лишь один вариант решения данного вопроса. Исключительно военный. Но с учетом угроз, которые могут возникнуть в ходе деоккупации ЗАЭС, украинская сторона пока воздерживается от активной фазы ведения боевых действий непосредственно в районе данного техногенного объекта.

Чтобы сделать бессмысленным сам факт российского контроля над Запорожской АЭС, украинской стороне следует сосредоточить внимание на ЛЭП, которая соединяет данную станцию и Крым. А также – бить по подстанции в Джанкое (куда поступает электроэнергия с ЗАЭС с перераспределением по территории Крыма), что, кстати, уже делалось.

Вывод из строя двух этих стратегических объектов (ЛЭП и подстанции в Джанкое) практически нивелирует смысл пребывания россиян на ЗАЭС. Они не смогут тогда переориентировать энергетические потоки на Крым. И рано или поздно вынуждены будут покинуть Запорожскую АЭС.