На украинских АЭС аварийно остановлены энергоблоки: что известно (обновлено)

"Энергоатом" об остановке Южноукраинской АЭС пока официально не заявлял

На фоне регулярных обстрелов россией украинских АЭС, в среду, 23-го ноября, по украинским телеграм-каналам прошла информация об аварийной остановке энергоблоков Южно-Украинской АЭС (Николаевская область).

Эту же информацию сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Позднее в Энергоатоме подтвердили отключение энергоблоков Южно-украинской АЭС, пишет "РБК".

"Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", — заявил спикер "Энергоатома" Леонид Олейник.

Кроме того, отключены энергоблоки Хмельницкой АЭС.

Почему важно электроснабжение АЭС

Для охлаждения и других функций безопасности даже остановленным реакторам нужна электроэнергия для охлаждения. Чтобы не произошло катастрофы, у станций есть дизель-генераторы, но они могут обеспечивать станции не более нескольких дней.

Напомним, одна из украинских АЭС — Запорожская в Энергодаре захвачена оккупантами и регулярно теряет сообщение с энергосистемой. Вокруг нее хотели создать безопасную зону, но переговорный процесс движется неспешно. Ранее "Телеграф" сообщал, что еще одна украинская АЭС была под российским ударом — досталось Южноукраинской АЭС в Николаевской области. Таким образом оккупанты успели навредить всем АЭС Украины создавая опасную ситуацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким образом может произойти авария на станции и насколько серьезными могут быть последствия для окружающих.