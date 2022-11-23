В Киеве гремят взрывы, что известно: фото и видео

В среду, 23 ноября, российская федерация снова продолжила терроризировать мирное население Украины и варить ракетами по городам. Взрывы раздались и в разных районах столицы, после чего на левом берегу Киева у большинства жителей пропала электроэнергия.

Первые подробности и фото- видеоподтверждение распространяется в сети.

Информацию о прилетах по Киеву уже успел подтвердить и мэр Виталий Кличко. В своем телеграмм-канале киевский голова написал, что российская ракета попала по объекту инфраструктуры, и призвал киевлян не покидать укрытий, ведь опасность сохраняется.

"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", — написал он.

Стоит добавить, что местные жители в соцсетях информируют о том, что слышали взрывы в районе Лукьяновки и Дорогожичей, кроме того, "удары" заставили обеспокоиться и жителей Лесного массива.

По состоянию на 14:25 редкие взрывы в разных районах еще раздавались.

"Еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места. В некоторых районах Киева нет света. Энергетики сообщают об экстренных отключениях", — заявил Кличко.