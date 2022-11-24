Нет ни света, ни воды: Зеленский назвал регионы с самой тяжелой ситуацией

В Украине продолжаются аварийные отключения электро- и водоснабжения

Массированные ракетные удары рф привели к проблемам с электричеством по всей Украине. Наиболее сложная ситуация со светом и водой наблюдается в столице и 15 регионах. В некоторых областях нет ни того, ни другого.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ежедневном обращении в четверг, 24 ноября. Также он рассказал, куда можно обратиться за помощью украинцам, у которых отсутствует электро- и водоснабжение более 12 часов.

Так, в 15 областях наблюдаются проблемы с водой. Наиболее сложная ситуация в шести регионах: Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области.

Ситуация с электричеством, по словам президента, непростая почти по всей стране. Однако электрики делают все возможное, понемногу "вытягивая" потребителей из блекаута. Тяжелее всего со светом в Киеве, а также в 15 областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой.

Также Зеленский напомнил о работе "Пунктов несокрушимости". По его данным, уже запущено 4362.

"Пожалуйста, если в вашем городе более 12 часов нет электричества или тепла, воспользуйтесь помощью наших "Пунктов несокрушимости". Также помощь окажут во всех участках полиции, на объектах ГСЧС", — сказал президент.

Ранее "Телеграф" сообщал, что есть в так называемых пунктах несокрушимости.