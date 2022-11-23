Украина без света: у Зеленского показали, что есть в Пунктах несокрушимости

В Пунктах несокрушимости можно получить всё необходимое

В связи с отключениями электроэнергии после массированных российских ракетных атак по всей стране государство начало разворачивать "Пункты несокрушимости". В такие объекты украинцы смогут приходить в случае длительного отключения света и получать все необходимое. В настоящий момент создана специальная интерактивная карта, где отмечено, как их можно найти. Более того, там сразу будет указано, чем оборудован тот или иной пункт и его график работы.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале показал, как будут выглядеть, и чем будут наполнены места, где украинцы смогут получить помощь. По его информации, в "Пунктах несокрушимости" всегда будет свет, вода, тепло, интернет, места для отдыха, аптечки, обеспечение для мам и детей.

"Уже сейчас подготовлено более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости" и их будет становиться всё больше", — Кирилл Тимошенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за массированной российской атаки 23 ноября все АЭС Украины перестали выдавать электроэнергию в энергосистему. В Энергоатоме рассказали, сколько может продлится такая ситуация.

Также мы сообщали о том, что ракетная атака 23 ноября унесла жизни нескольких жителей столицы Украины. Еще больше человек пострадали.