На Запорожской АЭС полный блэкаут, еще три станции отключены от энергосистемы Украины
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Все энергоблоки атомных станций Украины перестали генерировать электричество в энергосистему
В следствии очередного массированного российского обстрела атомная энергетика Украины оказалась буквально парализована.
Так, согласно данным Энергоатома, из-за снижения частоты в украинской энергосистеме на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Сообщается, что в настоящий момент блоки АЭС работают в проектном режиме без генерации в энергосистему нашей страны.
Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС по энергосистеме. Станция перешла в режим полного блэкаута. На данный момент задействованы все дизель-генераторы станции.
"Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме", — добавили в Энергоатоме.
В компании отмечают, что выдача электроэнергии с атомных электростанции будет возобновлена, как только стабилизируется работа украинской энергосистемы.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за массированного ракетного удара по Украине 23 ноября по всей стране произошли аварийные отключения света.
Также мы сообщали о том, что последствия российской атаки 23 ноября затронули не только Украину.