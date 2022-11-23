На Запорожской АЭС полный блэкаут, еще три станции отключены от энергосистемы Украины

Все энергоблоки атомных станций Украины перестали генерировать электричество в энергосистему

В следствии очередного массированного российского обстрела атомная энергетика Украины оказалась буквально парализована.

Так, согласно данным Энергоатома, из-за снижения частоты в украинской энергосистеме на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Сообщается, что в настоящий момент блоки АЭС работают в проектном режиме без генерации в энергосистему нашей страны.

Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС по энергосистеме. Станция перешла в режим полного блэкаута. На данный момент задействованы все дизель-генераторы станции.

"Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме", — добавили в Энергоатоме.

В компании отмечают, что выдача электроэнергии с атомных электростанции будет возобновлена, как только стабилизируется работа украинской энергосистемы.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за массированного ракетного удара по Украине 23 ноября по всей стране произошли аварийные отключения света.

Также мы сообщали о том, что последствия российской атаки 23 ноября затронули не только Украину.