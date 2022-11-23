Укр

На Запорожской АЭС полный блэкаут, еще три станции отключены от энергосистемы Украины

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
538
Атомная электростанция Новость обновлена 23 ноября 2022, 17:03
Атомная электростанция. Фото slovoidilo.ua

Все энергоблоки атомных станций Украины перестали генерировать электричество в энергосистему

В следствии очередного массированного российского обстрела атомная энергетика Украины оказалась буквально парализована.

Так, согласно данным Энергоатома, из-за снижения частоты в украинской энергосистеме на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Сообщается, что в настоящий момент блоки АЭС работают в проектном режиме без генерации в энергосистему нашей страны.

Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС по энергосистеме. Станция перешла в режим полного блэкаута. На данный момент задействованы все дизель-генераторы станции.

"Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме", — добавили в Энергоатоме.

В компании отмечают, что выдача электроэнергии с атомных электростанции будет возобновлена, как только стабилизируется работа украинской энергосистемы.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за массированного ракетного удара по Украине 23 ноября по всей стране произошли аварийные отключения света.

Также мы сообщали о том, что последствия российской атаки 23 ноября затронули не только Украину.

Теги:
#Украина #АЭС #Путин #Обстрелы #Ракетный удар