В Украине развернули тысячи "Пунктов несокрушимости": где найти ближайший и как они будут работать (карта)

Развернуть уже более 4 тысяч таких пунктов

Практически во всех областях Украины начали разворачивать так называемые "Пункт несокрушимости", где украинцы будут иметь возможность подзарядить свой телефон, получить доступ к интернету, погреться и воспользоваться водой в отсутствие света. На сегодняшний день по всей стране действуют уже более четырех тысяч таких пунктов, однако на этом останавливаться не планируют.

Как накануне в своем обращении рассказал президент Владимир Зеленский, работу этих пунктов будут активизироваться на случай длительных отключений электроэнергии при условии, что удары россиян по украинской энергетической инфраструктуре будут продолжаться.

На специальном сайте nezlamnist.gov.ua разместили достаточно удобную карту "Пунктов несокрушимости" и она постоянно обновляется.

Так выглядит карта, где указаны пункты несокрушимости для украинцев.

Благодаря новому порталу, украинцы, которые на длительное время останутся без электричества, смогут узнать, где, несмотря на отключение света, будет работать ближайшая АЗС, банковское отделение, магазин или аптека. Все отметки для удобства имеют разные цвета, которые соответствуют названию помещения, учреждения или организации, где каждый нуждающийся сможет найти поддержку.

Каждый пункт обозначен кружком разного цвета для удобства

Кроме того, с помощью карты украинцы получили возможность узнать график работы пунктов. Более того, там сразу будут указывать, есть ли в конкретном месте вода, генератор или интернет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в правительстве обратились к украинцам, призвав их еще немного потерпеть и пообещали, что скоро возникшая из-за российских обстрелов проблемная ситуация с электроэнергией должна стабилизироваться.