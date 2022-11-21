Можем без денег, бензина, света, но не без свободы: Зеленский мощно обратился к украинцам

Праздник достоинства и свободы в 2022 году воспринимается еще более важным.

В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. В честь праздника к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. В своем обращении он отметил, что за год многое изменилось, но не ответ на вопрос, кто такие украинцы и что для нас главное.

"Две ценности неразрывно сплетены как правый и левый берега Днепра, как синий и желтый цвета, как слова Чубинского и музыка Вербицкого, как две нити узора на вышиванке, где зашифрован наш генетический код — это достоинство и свобода", — сказал президент в начале обращения. Он отметил, что украинцы всегда знали, чего хотят, а в этом году показали, на что способны.

Военные и гражданские, волонтеры и специалисты разных профессий, дети и взрослые показали, что готовы, чтобы не потерять свободу и независимость. "Можем остаться без денег, без бензина, без горячей воды, без света. Но не без свободы и это остается неизменным", — подытожил президент. Отметим, что в обращении были использованы кадры прошлогодней речи ко Дню Достоинства и Свободы. Праздновать победу Зеленский предложил на майдане Независимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чтобы шла речь о мирном процессе переговоров, россия должна вывести свои войска с территории Украины. Когда Украина победит военным путем, для россии это может означать начало развала.