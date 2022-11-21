Можемо без грошей, бензину, світла, але не без волі: Зеленський потужно звернувся до українців

Свято гідності та свободи в 2022 році сприймається ще важливішим

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. З нагоди свята до українців звернувся президент Володимир Зеленський. У своєму звернені він відзначив, що за рік багато чого змінилося, але не відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне.

"Дві цінності нерозривно сплетені як правий і лівий береги Дніпра, як синій і жовтий кольори, як слова Чубинського і музику Вербицького, як дві нитки візерунка на вишиванці де зашифровано наш генетичний код — це гідність і свобода", — сказав президент на початку звернення. Він відзначив, що українці завжди знали чого хочуть, а цього року показали, на що здатні.

Військові і цивільні, волонтери і фахівці різних професій, діти та дорослі показали на що готові, аби не втратити волю та незалежність. "Можемо залишитися без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла. Але не без волі і це залишається незмінним", — підсумував президент. Відзначимо, що у зверненні були використані кадри минулорічної промови до Дня Гідності та Свободи. Святкувати перемогу Зеленський запропонував на майдані Незалежності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аби йшла мова про мирний процес переговорів, росія має вивести свої війська з території України. Коли Україна переможе військовим шляхом, для росії це може означати початок розвалу, вважає ексміністр МЗС,