Буде гірше, ніж у СРСР: ексглава МЗС України передрік росії сумне майбутнє

Для того, щоб росія почала розпадатися, потрібно дотримати одну умову.

Військова поразка росії в Україні не лише призведе до зупинки війни, а й до розпаду країни-агресора як такої. У цьому впевнений ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він вважає, що процес розпочався вже давно, але відбувався неактивно, а поразка стане пусковим механізмом.

Як зазначив дипломат, ні зусилля росії, ні зусилля заходу зі зупинки цього процесу не спрацюють, як не зупинили розвал Радянського Союзу. Це з устроєм росії — як об’єкта зібраного з різнорідних частин зі своїми особливостями, там поєднані як різні культури, а й народи, і релігії.

Ослаблення центру, вважає Огризко, спричинить "парад суверенітетів". Він буде сильнішим, ніж це було у СРСР. "Вона приречена на розпад", — додає ексміністр.

Раніше експерти вважали, що російському путінському режиму настане кінець після втрати ним Херсона, але більшість все ж таки пов’язує початок кінця росії з розвалом армії або військовим програшем. Наприклад, радник ОП Олексій Арестович вважає, що це може статися наприкінці зими – на початку весни.