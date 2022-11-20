У росіян "зламається хребет": Арестович дав новий прогноз щодо війни

Поразка у війні призведе до падіння нинішнього режиму

Дії російської влади та військового командування виснажують ресурси своєї армії, через що наприкінці зими або на початку весни у неї "зламається хребет".

Такий прогноз дав радник Офісу президента Олексій Арестович під час бесіди із правозахисником Марком Фейгіним. За його словами, рано чи пізно російська армія більше не зможе продовжувати війну і це призведе до падіння всього путінського режиму.

"Одного разу вузлик розв’яжеться, і хребет зламається. Буде це лютий-березень, швидше за все, — за моїми відчуттями, певними роздумами, темпами та оцінками тощо", — зазначив він.

При цьому Арестович вважає, що разом із колапсом російської армії відбудеться і падіння режиму диктатора володимира путіна.

"Путінський режим не може існувати у тому вигляді, в якому існує, після того, що він здійснив – із самою росією, насамперед", — говорить він.

На думку радника ОПУ, кремль розірвав суспільний договір, повсюдно порушує конституцію, втратив монополію на насильство, на тлі якої відбувається стрімка втрата легітимності та зростання ультраправих рухів.

Нагадаємо, ексофіцер ССО Литви, військовий експерт Аурімас Навіс раніше висловив думку, що НАТО рано чи пізно доведеться вступити у війну проти росії на боці України. Він вважає, що якщо це не станеться через кілька місяців, то це станеться через кілька років, якщо росія отримає перепочинок.