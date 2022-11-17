Чи вступить НАТО у війну? На Заході озвучили цікавий прогноз

Литовський експерт вважає, що НАТО доведеться вступити у війну

Україна зараз захищає собою всю Європу та інші країни. Щодня відвойовуючи сантиметр за сантиметром своєї землі, втрачаючи при цьому життя своїх героїв, українські військові дають гідну відсіч окупантам. Таку думку висловив ексофіцер ССО Литви, військовий експерт Аурімас Навіс в інтерв’ю 24 каналу.

За його словами, НАТО доведеться визнати цей факт і вступити у війну, яку росія розв’язала проти України. Експерт упевнений, що інших варіантів розвитку події бути не може. Якщо вони цього не зроблять протягом найближчих кількох місяців, то все одно доведеться зробити через 5 або 10 років.

"Все, що потрібно росії — це час. Сама вона не зупиниться, тому її потрібно зупинити силою. Інших варіантів тут немає. Ви зараз це робите заради нас, заради Європи та інших країн. Зрештою, НАТО доведеться це визнати та вступити в війну", — зазначив Навіс.

Також він заявив, що у разі нападу росії, наприклад, на Литву, війна в Україні закінчилася б дуже швидко.

"Я буду дуже саркастичним, вибачте за жарт, але – так, пане путін, нападіть на Литву. Заради людей в Україні та в усьому світі. Тому що це закінчить війну дуже швидко", — сказав Аурімас Навіс.

Однак у той же час він вважає, що режим не піде на атаку члена НАТО, тому що для росії це буде "самогубством".

Нагадаємо, що експерти-міжнародники розповіли "Телеграфу" про те, чи став Захід від війни в Україні.