Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає що НАТО не вступатиме у війну через трагедію у Польщі, але це призведе до збільшення тиску на росію

У США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО — про це повідомляє Associated Press з посиланням на трьох американських посадовців

І у нас немає причин думати, що висновки будуть іншими чи що це неправда. І тут немає протиріч із заявою поляків, про російське походження ракети. Бо С-300 виготовляється в Росії.

Чи означає це, що Україна винна? Ніт. Відповідальність все рівно лежить на Росії.

Коли Росія обстрілює українські міста і після спрацювання ППО залишки ракети падають і вбивають українців, нікому і в голову не приходить говорити, що винні війська ППО. Вина завжди на тому, хто стріляє. А не на тому, хто захищається від пострілу. Росія закладає ймовірність таких подій в той момент, коли якийсь російський військовий тисне на кнопку. Це правило дій скрізь і зажди. Винен агресор.

Чи означає той факт, що Росія де-факто винна у смерті двох громадян Польщі що НАТО вступить у війну з Росією. Ні. Тисячу раз ні. І не важливо, це випадково російські ракети залетіли у Польщу, чи це вибухи, спричинені українським ППО, які протидіяли російським ракетам. У будь-якому випадку ніхто б не запускав механізм третьою світової війни чи через рукожопість російських військових і їх ракет, чи через трагічну випадковість.

Чому? Бо ніхто не може вважати, що Росія цілеспрямовано атакувала Польщу. І що це є свідома агресія проти країни НАТО. І ніхто з відповідальних політиків не буде ескалювати на фоні цієї трагедії, щоб спричинити для своєї країни ще більшу трагедію. Бо війна — це завжди жертви. І країни НАТО будь-що намагаються уникнути ескалації до рівня війни. І це абсолютно раціонально з їх боку. Якби у когось були докази, що Росія таким чином атакує НАТО, провокує НАТО, тестує НАТО на слабкість, то ми могли б говорити про те, що НАТО має відповісти військовим шляхом. Але нічого цього не має. Тому не варто вимагати від НАТО військової відповіді. Політичної? Можливо. Економічної? Скоріш за все. Але не військової.

Якби Росія воювала з Білоруссю і на Волинь прилетіла російська ракета, а Україна в той час не мала б війни з Росією, то ніхто з українських відповідальних політиків не закликав би до вступу у війну з Росією.

Чи хочемо ми в Україні, щоб НАТО вступило у війну? Звісно. Але це наше бажання. Для нас це вигідно. Але це лише наше бажання. І не треба видавати бажане за дійсне. І дуже інфантильними виглядають прокльони українців у сторону НАТО, яке мало б вступити у війну, але не хоче. Як і не треба звинувачувати НАТО у боягузтві, вигадуючи теорії змови чи читаючи їх в анонімних телеграм каналах, які начебто мають інсайд, сидячі під столом у Путіна.

Чи призведе трагедія у Польщі до збільшення тиску на Росію? Скоріш за все так. Чи призведе це до вступу НАТО у війну? Точно ні.