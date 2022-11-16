Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что НАТО не будет вступать в войну из-за трагедии в Польше, но это приведет к увеличению давления на россию

В США имеют предварительные оценки, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО — об этом сообщает Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников.

И у нас нет причин думать, что выводы будут другими или что это неправда. И здесь нет противоречий с заявлением поляков о российском происхождении ракеты. Ибо С-300 производится в России.

Значит ли это, что Украина виновата? Нет. Ответственность все равно лежит в России.

Когда Россия обстреливает украинские города и после срабатывания ПВО остатки ракеты падают и убивают украинцев, никому и в голову не приходит говорить, что виноваты войска ПВО. Вина всегда на стреляющем. А не на том, кто ограждается от выстрела. Россия закладывает вероятность таких событий в тот момент, когда какой-то российский военный давит на кнопку. Это правило действий везде и всегда. Виноват агрессор.

Означает ли тот факт, что Россия де-факто виновата в смерти двух граждан Польши, что НАТО вступит в войну с Россией. Нет. Тысячу раз нет. И не важно, это случайно российские ракеты залетели в Польшу, это взрывы, вызванные украинским ПВО, которые противодействовали российским ракетам. В любом случае никто бы не запускал механизм третьей мировой войны или по рукожопости российских военных и их ракет, или по трагической случайности.

Почему? Ибо никто не может считать, что Россия целенаправленно атаковала Польшу. И что это сознательная агрессия против страны НАТО. И никто из ответственных политиков не будет эскалировать на фоне этой трагедии, чтобы вызвать для своей страны еще большую трагедию. Ибо война – это всегда жертвы. И страны НАТО во что бы то ни стало пытаются избежать эскалации до уровня войны. И это совершенно правильно с их стороны. Если бы у кого-то были доказательства, что Россия таким образом атакует НАТО, провоцирует НАТО, тестирует НАТО на слабость, мы могли бы говорить о том, что НАТО должна ответить военным путем. Но ничего этого нет. Поэтому не нужно требовать от НАТО военного ответа. Политической? Возможно. Экономической? Скорее всего. Но не военной.

Если бы Россия воевала с Беларусью и на Волынь прилетела российская ракета, а у Украины в то время не было бы войны с Россией, то никто из украинских ответственных политиков не призывал бы к вступлению в войну с Россией.

Хотим ли мы в Украине, чтобы НАТО вступило в войну? Конечно. Но это наше желание. Для нас это выгодно. Но это только наше желание. И не нужно выдавать желаемое за действительное. И очень инфантильными выглядят проклятия украинцев в сторону НАТО, которое должно было вступить в войну, но не хочет. Как и не нужно обвинять НАТО в трусости, придумывая теории заговора или читая их в анонимных телеграммах каналах, якобы имеющих инсайд, сидящих под столом у Путина.

Приведет ли трагедия в Польше к увеличению давления на Россию? Скорее всего, так. Приведет ли это к вступлению НАТО в войну? Точно нет.