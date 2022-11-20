У россиян "сломается хребет": Арестович дал новый прогноз по войне

Поражение в войне приведет к падению нынешнего режима

Действия российских властей и военного командования истощают ресурсы своей армии, из-за чего в конце зимы или начале весны у нее "сломается хребет".

Такой прогноз дал советник Офиса президента Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным. По его словам рано или поздно российская армия более не сможет продолжать войну и это приведет к падению всего путинского режима.

"Однажды узелок развяжется, и хребет сломается. Будет это февраль-март, скорее всего, – по моим ощущениям, определенным размышлениям, темпам и оценкам и т. д.", — отметил он.

При этом, Арестович считает, что вместе с коллапсом российской армии произойдет и падение режима диктатора владимира путина.

"Путинский режим не может существовать в том виде, в каком существует, после того, что он совершил – с самой россией, прежде всего", — говорит он.

По мнению советника ОПУ, кремль расторг общественный договор, повсеместно нарушает конституцию, утратил монополию на насилие, на фоне которой происходит стремительная потеря легитимности и рост ультраправых движений.

Напомним, экс-офицер ССО Литвы, военный эксперт Ауримас Навис ранее высказал мнение, что НАТО рано или поздно придется вступить в войну против россии на стороне Украины. Он считает, что если это не произойдет через несколько месяцев, то это случиться через несколько лет, в случае, если россия получит передышку.