Вступит ли НАТО в войну? На Западе озвучили интересный прогноз

Литовский эксперт считает, что НАТО придется вступить в войну

Украина сейчас защищает собой всю Европу и другие страны. Ежедневно отвоёвывая сантиметр за сантиметром своей земли, теряя при этом жизни своих героев, украинские военные дают достойный отпор оккупанту. Такое мнение выразил экс-офицер ССО Литвы, военный эксперт Ауримас Навис в интервью 24 каналу.

По его словам, НАТО придется признать этот факт и вступить в войну, которую россия развязала против Украины. Эксперт уверен, что других вариантов развитий события быть не может. Если они этого не сделают в ближайшие несколько месяцев, то все равно придется сделать через 5 или 10 лет.

"Все, что нужно россии – это время. Сама она не остановится, поэтому ее нужно остановить силой. Других вариантов здесь нет. Вы сейчас это делаете ради нас, ради Европы и других стран. В конце концов, НАТО придется это признать и вступить в войну", — отметил Навис.

Также он заявил, что в случае нападения россии, к примеру, на Литву, война в Украине закончилась бы очень быстро.

"Я буду очень саркастичным, извините за шутку, но – да, господин путин, нападите на Литву. Ради людей в Украине и во всем мире. Потому что это закончит войну очень быстро", — сказал Ауримас Навис.

Однако в то же время он считает, что режим не пойдет на атаку члена НАТО, потому что для рф это будет "самоубийством".

Напомним, что эксперты-международники рассказали "Телеграфу" о том, устал ли Запад от войны в Украине.