Устал ли Запад от войны в Украине: эксперты оценили заявления о переговорах с путиным

Международники объяснили "Телеграфу" некоторые подводные камни "мирной" риторики в западных СМИ и от топ-политиков

Уже несколько недель в отдельных медиа на Западе постоянно поднимается тема мирных переговоров Украины и россии. Со страниц авторитетных (и не очень) изданий звучат тезисы о необходимости сторонам садиться за стол переговоров, а также о якобы смягчении позиции Зеленского по диалогу с путиным.

"Телеграф" расспросил экспертов-международников, что может означать такая странная риторика, и не подталкивает ли Запад Украину к признанию оккупированных территорий.

"Не думаю, что нас будут уговаривать на переговоры в контексте склонения к капитуляции. Но может быть, что от нас попросят какие-нибудь уступки россиянам. Вопрос только, в каком формате (будут эти уступки, — Авт.)", — отмечает директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Максим Яковлев.

В свою очередь эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк объясняет "мирную" риторику в западных медиа и некоторых топ-политиков попытками союзников оставить коммуникативную площадку с кремлем для возможностей дипломатии.

"Не думаю, что речь идет о том, что Запад устал от войны, но все очень хотят, чтобы канал коммуникаций не терялся. Потому что они (западные партнеры Украины — Авт.) понимают, что если канала коммуникации нет, это значит что ситуация может зайти в глухой тупик. Но речь не идет, что они нас заставляют, ведь нас не ставят на растяжку — или то, или другое. Нам просто говорят, ребята, нужно публично заявить, что вы готовы к переговорам. Потому что всех пугает, что условно может сложиться патовая ситуация и никто не сможет на нее никак повлиять. Например, Запад достаточно большого количества оружия нам не сможет дать, а у нас еще условно нет потенциала наступать, чтобы закрыть все территориальные вопросы", — говорит международник.

По его словам, поэтому такие потенциальные переговоры с рф остаются определенным мостиком, который на Западе не хотят взрывать. Кроме того, можно говорить и об "определенном российском лобби, некоем soft power, работающем внутри Европы и через отдельных политиков, призывающих, чтобы были открыты возможности для дальнейшего обсуждения ситуации". Но здесь возникает проблема условий во время потенциальных переговоров с россией.

"Любые переговоры означают остановку войны. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны остановка войны для нас будет означать фиксацию позиций. То есть, на каких именно позициях останавливаются стороны. Если они останавливаются без территорий, которые россия оккупировала после 24 февраля, тогда нужно обсуждать статус этих территорий. Единственный случай, когда этот статус не будет обсуждаться — в случае, если российская армия будет просто уничтожена", — отмечает эксперт.

Семенюк также добавил, что, очевидно, в таком случае оккупанты будут отходить с оккупированных территорий. И, во-первых, "сейчас россиянам нужны переговоры, чтобы очевидно выиграть время, перевооружиться, а затем через некоторое время снова начать наступление". А во-вторых, чтобы зафиксировать позиции захваченных территорий, чтобы их потом можно было "продать своему избирателю, чтобы в россии можно было показать, мол, вот мы получили новые земли в тяжелейшей борьбе, потому что Запад и НАТО против нас воюют и т.д.".

"Российская пропаганда подаст это абсолютно все по-своему. Следовательно, наши не готовы к переговорам. Однако Запад мыслит иначе. Они условно не готовы к длительному конфликту. Здесь также есть и Китай" в сторонке. Мир в свою очередь хочет вернуться в привычное русло business as usual. Все (на Западе, — Авт.) прекрасно понимают, что путин не достиг своей цели, что он фактически проиграл. Но тот факт, что союзники дают маневр для переговоров, не значит спасать путина. Совсем нет. Европе тоже нужно время, чтобы сделать больше оружия.Там же не штамповали, как это делали в рф (пушки, артиллерию и т.д.).Там были совсем другие подходы, поэтому Европе также нужно время, чтобы произвести новое вооружение. Таким образом, ситуация на самом деле является непростой во всей этой истории (с переговорами, — Авт.)", — заключает эксперт.

Как сообщалось, на прошлой неделе советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Украину с тайным визитом. В Киеве он встретился с Владимиром Зеленским и главой ОПУ Андреем Ермаком. Позже на брифинге он заявил, что войну в Украине должна закончить именно россия.

Также "Телеграф" писал, что, несмотря на слухи о том, что Запад пытается подтолкнуть Украину к переговорам с россией, сейчас вероятность того, что они состоятся, крайне мала.