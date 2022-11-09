Зеленский смягчил позицию по переговорам с россией после "подталкиваний" США - СМИ

Позиция Зеленского изменилась после нескольких дней переговоров Киева с Вашингтоном

Подталкивания Зеленского со стороны администрации Байдена к мирным переговорам с россией могли повлиять на позицию президента Украины по этому поводу. Сейчас в условия для переговоров уже не входит уход путина с должности. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на информацию двух лиц, которые знакомы с ситуацией.

В начале недели Зеленский озвучил пять условий, в том числе и названых ранее, при которых Украина может пойти на переговоры с рф. Однако в отличие от прошлых заявлений главы государства, на сей раз он не упомянул, что путин должен покинуть пост президента, чтобы переговоры могли пройти уже при другом руководстве.

СМИ передает, что такое смягчение в позиции Зеленского могло произойти после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном и после личного визита к президенту Украины советника национальной безопасности Байдена Джейка Салливана.

Чиновник администрации отметил, что США не говорили Зеленскому, чтобы он менял позицию, а лишь пытались убедить в том, что Киев должен продемонстрировать готовность к переговорам и показать, что именно Украина хочет завершить эту войну.

Напомним, что советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан приехал с тайным визитом в Киев 4 ноября. В столице он встретился с Владимиром Зеленским и главой ОПУ Андреем Ермаком. Позже на брифинге он заявил, что войну в Украине должна закончиться россия.